Vechelde will eine Reaktion zeigen

Wäre Teutonia Groß Lafferde ein Cartoon, dann würden die Zuschauer einen riesigen Knoten in einem Schlauch sehen, der sich immer weiter mit Wasser füllt. So fühlt es sich in der Fußball-Bezirksliga 2 aktuell zumindest an, denn nach der furiosen Hinrunde wartet das Team von Trainer Marco Heidemann...