Die Auswärtsprobleme der SG

„Nachdem wir in den Vorjahren zweimal in Folge Platz zwei in der Landesliga erreicht hatten, war unsere eigene Vorgabe auch wieder, zumindest um den Aufstieg mitzuspielen“, erläutert SG-Leiter Sigurt Grobe noch einmal das Ziel für die abgelaufene Saison seiner SG Zweidorf/Bortfeld in der...