TSV beweist Nehmerqualitäten

Nach ihrem 4:2-Erfolg in der Tennis-Verbandsliga stehen die Damen 40 des TSV Denstorf an der Tabellenspitze – und das als einziges Team mit völlig weißer Weste. Gegen den VfL Rötgesbüttel bewiesen die TSV-Spielerinnen vor allem Comeback-Qualitäten. Annette Schiefer hatte an Position zwei den ersten...