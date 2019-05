Mit Ungewissheit ins letzte Spiel

Das kleine Wörtchen „zeitnah“ geht den Lengeder Fußballern aktuell ganz schön auf die Nerven. Eintracht Braunschweig hatte es in einem Statement verwendet, bei dem der Verein Überlegungen kund tat, seine zweite Mannschaft in die Landesliga zu melden. Passiert dies, so steigen fünf Mannschaften aus...