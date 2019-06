Happy End für den SV Lengede

Ein Kraftakt in der Hitzeschlacht, Schützenhilfe aus Hillerse und ganz viele gedrückte Daumen: Das Saisonfinale in der Fußball-Landesliga hatte für den SV Lengede alles parat und vor allem eines – ein glückliches Ende. Am Schachtweg feierte das Team zusammen mit seinen Anhängern, dass es auch in...