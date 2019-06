„Das Stadion hätte viel mehr Charme“

Für Gastgeber Vöhrum (in Weiß) wartet im Achtelfinale die Neuauflage des Finals von 2017 gegen den SV Bosporus. Jan Tomalik (in Weiß, rechts) zeigte damals zwar Mert Yaman (in Blau), dass es an ihm kein vorbeikommen gibt. Doch die Peiner gewannen letztlich im Elfmeterschießen.