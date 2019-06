77 von 90 Punkten – der VfB lässt sich nicht aufhalten

Der VfB Peine kann rückblickend auf eine bärenstarke Saison blicken, sie konnten den Meistertitel in der Kreisliga und den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Der einzige Wermutstropfen ist das verlorene Pokalfinale gegen den TSV Rot-Weiß Schwicheldt. „Wir haben alles in jedem Spiel gegeben uns...