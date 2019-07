Vechelder Staffel bleibt unter neun Minuten

Der Leichtathletik-Nachwuchs aus Vechelde präsentierte sich am vergangenen Samstag bei den bezirksoffenen Kreismeisterschaften in Braunschweig in Bestform. „Wir haben heute im Wesentlichen zwei Ziele“, erklärte Trainerin Frauke Mecke vor dem Wettkampf. „Wir wollen mit der 800-Meter-Staffel unter...