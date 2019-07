Tobias Schmadtke wünscht sich fünf neue Spieler

Die Münstedter um Nubar Hussein Issa (in Weiß) wollen sich in der oberen Tabellenhälfte festbeißen.

Münstedt. Der TSV Münstedt will in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Kreisliga landen.

Der TSV Münstedt spielte in der vergangenen Saison eine solide Hinrunde und eine ebenfalls gute Rückrunde. Ziel für die neue Saison ist es, sich in der oberen Tabellenhälfte fest zu setzen und im besten Fall ein paar Plätze zum Vorjahresergebnis gut machen. Für die Peiner Nachrichten vervollständigte Trainer Tobias Schmadtke die vorgegebenen fünf Sätze.

Die Gegner sollten Respekt vor uns haben, weil wir als Team sehr gut zusammenarbeiten. Sowohl vorne, als auch hinten schaffen wir es nur über den Zusammenhalt in der Mannschaft, denn in unseren Reihen gibt es keinen individuell übermächtigen Spieler. Schon in der letzten Saison haben wir viele Spiele über unseren Kampfgeist und unsere Einstellung gewonnen.

Wir haben noch viel Arbeit vor uns, denn sowohl in der Tabelle, als auch im spielerischen gibt es eine Menge Luft nach oben. Wir haben eine körperlich starke Mannschaft, das hilft uns in unserem Spiel enorm weiter, dennoch müssen wir noch an vielen Punkten arbeiten. Auch deswegen haben wir eine, aus unserer Sicht, gute Saison gespielt.

Unser Kader ist mit Abstand der kleinste in der Peiner Kreisliga. Wir haben im Moment grade einmal 20 Spieler, was eine zu geringe Zahl für mich als Trainer ist. Über die Breite eines Kaders kann man enge Spiele auch für sich entscheiden, genau diesen Vorteil bringen wir aktuell nicht mit und sollten uns noch nach Spielern umsehen.

Wir wollen den Zuschauern zeigen, dass wir in dieser Saison mindestens genauso gut spielen können, wie vergangene Saison. Tabellarisch wollen wir bestenfalls noch einen kleinen Sprung nach oben schaffen, da wir eine gute Vorbereitung absolviert haben und zuversichtlich in die neue Spielzeit blicken.

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich gerne noch mindestens fünf neue Spieler für unsere Mannschaft verpflichten. Uns fehlt diese gewisse Breite im Kader und die müssen wir bis zum Saisonbeginn bestenfalls noch schaffen. Zudem würde ich mir dann noch Spieler auf jeder Position wünschen, damit wir genug Ersatzleute und auch eine gewisse Konkurrenz um Startplätze haben.

TSV Münstedt (kompakt)

Transfers

Zugänge: Kay Basil, Marek Rönnefahrt, Dennis Schroth (alle Marathon Peine)

Abgänge: Kai Kirchkessner (Viktoria Ölsburg)

Kader:

Tor: Kay Basil, Kevin Zenker

Abwehr: Nick Paszkowski, Christian Wosnitza-Tafat, Kevin Heuer, Dennis Schrot, Maurice Wagener

Mittelfeld: Mentor Smajlaj, Nuri Toprakli, Edim Toprakli, Serhan Eroglu, Nubar Issa, Sebastian Michel, Daniel Stark, Marek Rönnefahrt, Nawid Dostani

Angriff: Jannis Schindler, Ayhan Eroglu, Maik Böker, Michael Mundt.