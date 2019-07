Fast hätte Schwicheldt den TSV Sickte im Pokal überrumpelt

Schwicheldts Nils Querfurth (in Rot) behält in diesem Duell die Oberhand. Vor der Pause stellte er den 3:3-Ausgleich her.

In der 94. Minute hatte der frühere Lengeder Fußballer Julian Olbrich seinen neuen Verein Rot-Weiß Schwicheldt mit einem verwandelten Strafstoß noch in das Elfmeterschießen der ersten Bezirkspokal-Runde gerettet. „Ausgerechnet er verschießt dann den ersten Versuch. Das ist bitter“, meint der Schwicheldter Co-Trainer Tobias Dreyer. Sein Team hatte dem gestandenen Bezirksligisten aus Sickte aber über 90 Minuten Paroli und den vielen Zuschauern ein tolles Spiel geboten.

Rot-Weiß Schwicheldt – TSV Sickte 7:9 n. E. (3:3, 4:4). Tore: 1:0 Pascal Taraschewski (4.); 1:1 Lukas Hans (8.); 1:2 Gillian Ramos Ruiz (16.); 1:3 Lukas Hans (20.); 2:3 Pascal Taraschewski (23.); 3:3 Nils Querfurth (42.); 3:4 Philipp Schmidt (88.); 4:4 Julian Olbrich (94.).

Vor allem vor der Pause kamen die RWS-Anhänger auf ihre Kosten. Sie durften gleich sechs Treffer bestaunen, weil die Schwicheldter den Gast mit einer offensiven Spielweise geärgert haben. „Die haben lange Diagonalbälle geschlagen und die haben wir nicht ordentlich verteidigt“, gibt auch der Sickter Coach Patrik Ahlborn zu. Sein Gegenüber Tobias Dreyer sagt: „Wir waren mit denen voll auf Augenhöhe.“

Nach der frühen Führung durch Pascal Taraschewski (4.) schlugen die Wolfenbütteler ebenso schnell zurück. Lukas Hans erzielte den Ausgleich, Gillian Ramos Ruiz erzielte die Sicker Führung (16.) und Hans legte noch einmal nach (20.).

Doch erneut Taraschewski und Nils Querfurth glichen für die Peiner aus, die in der zweiten Hälfte einiges an Spielkontrolle einbüßen mussten. „Sickte hatte da ein bisschen Übergewicht, aber wir waren weiter durch Konter stark“, so Dreyer.

Nach dem 4:3 der Gäste (88.) und Roter Karte gegen Taraschewski (89.) gab sich Schwicheldt nicht auf. Ein langer Ball kam zu Kapitän René Rieger. Der ließ zwei Gegner stehen. „Der dritte hat ihm die Beine weggesenst“, so Dreyer. Und hätte Olbrich nicht nur diesen Strafstoß verwandelt, dann wären die Schwicheldter vielleicht in die nächste Runde eingezogen. Doch auch so boten sie ihren Zuschauern ein wahres Feuerwerk. „Hier war richtig viel los“, sagt Dreyer freudig.