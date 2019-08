Frühere Derbys sind „leider“ Vergangenheit

Nicht ganz so lange her, wie die Geschichten von Trainer Thomas Mainka, doch auch dieses Foto entstand schon im Jahr 2014. Damit ist es eines der letzten, auf denen ein Bezirksliga-Spiel des VfB Peine gegen den TSV Wendezelle zu sehen ist. Im Sommer 2015 stiegen die Peiner nämlich wieder auf Kreisebene ab. Christian Schwan (in Weiß) schnürt seine Fußballschuhe natürlich immer noch für die heute gastierende Mainka-Elf.