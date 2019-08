„In so einem Spiel muss man das 3:1 machen“

Am Mittwoch verließen die Peiner (in Grün) den Platz noch als Sieger, nun triumphierte der MTV Schandelah-Gardessen.

Im Bezirk waren die Fußballer des VfB Peine noch ungeschlagen. Doch jetzt hat es das Team von Bünyamin Tosun erwischt: Gegen den Pokalgegner vom Mittwoch, den MTV Schandelah-Gardessen verlor der VfB in der Fußball-Bezirksliga.

VfB Peine – MTV Schandelah-Gardessen 2:3 (2:1). Tore: 0:1 Dennis Bogotsch (8.), 1:1 Emrullah Kaya (27.), 2:1 Timo Otte (45.), 2:2 Philipp Stucki (90.), 2:3 Christopher Petzold (90.+1).

„Der Frust ist riesengroß, es ist wirklich enttäuschend“, lauten Tosuns erste Worte nach der Partie.

Sein Team kam nur schwer in das Spiel. „Wir sind nicht gut gestartet, der Gegner hat die Räume so gut dicht gemacht, dass wir kaum Möglichkeiten gefunden haben, durchzukommen“, räumt der Coach ein. Es war auch der MTV, der das Leder mit einem Heber in der achten Minute erstmals im Netz versenkte. Dabei hatte auch der zwischenzeitlich starke Regen seine Hand im Spiel. „Die Platzverhältnisse spielten zwar eine Rolle, allerdings nicht spielentscheidend, denn sowohl beim 0:1, als auch beim 1:1 war durch den Regen auch etwas Glück dabei.“ So konnte Emrullah Kaya in der 27. Minute zum 1:1 in das leere Tor einschieben.

Mit dem Ausgleich lief es für die Hausherren immer besser, folgerichtig belohnte sich die Tosun-Elf mit der Führung durch Kapitän Timo Otte (45.) kurz vor dem Halbzeitpfiff. Im zweiten Abschnitt zeigte sich der VfB mit viel Zug zum Tor. „Wir haben vier, fünf gute Konter gehabt, haben die aber zu schlecht ausgespielt. Entweder kam der letzte Pass nicht genau genug oder der Abschluss war nicht gut“, bemängelt der Übungsleiter.

Kurz vor dem Spielende sah ein Peiner die Rote Karte. Den darauf folgenden Elfmeter verwandelte der Gegner ohne Probleme (90.) – und netzte nur eine Minute darauf zum 3:2 (90.+1) ein. „In so einem Spiel muss man eigentlich das 3:1 machen, wenn man so viele Kontermöglichkeiten hat“, stellt Tosun abschließend fest.