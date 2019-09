Lafferdes Reserve fährt den Derbysieg ein

In der 1. Fußball-Kreisklasse musste der bislang ungeschlagene SSV Plockhorst eine derbe 0:3-Pleite in Woltorf hinnehmen, außerdem verlor die Peiner SG mit 2:3 in Adenstedt. Teutonia Groß Lafferde II – Viktoria Woltwiesche II 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Motzko (1.); 1:1 Porosalla (20.); 2:1 Handelmann...