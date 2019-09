Drachen wollen es „viel, viel besser“ machen

Das neue Ziel der SG Zweidorf/Bortfeld ist auch das alte Ziel. Der Weg soll in die Handball-Verbandsliga der Herren führen, in der die Drachen nach ihrem Oberliga-Abstieg 2012 spielten. Vor zwei Jahren scheiterten die Drachen nur knapp an der Dominanz des MTV Groß Lafferde und wurden...