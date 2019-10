Nächster hoher Sieg für VfB/SC

Die Peinerin Laura Gredner (hinten) lieferte trotz Erkältung eine routinierte Leistung ab. Sie gewann an der Seite von Nadine Cordes (vorne) das Damendoppel ohne Probleme.

Peine. Der SV Berliner Brauereien II hat im Spiel der Badminton-Regionalliga in Peine keine Chance.

Da sah der Kader der Peiner Badmintonspieler plötzlich doch etwas anders aus, als es Trainer Heiner Brandes für das Regionalliga-Heimspiel angekündigt hatte. Doch auch ohne Mirco Ewert und Nachwuchstalent Florentine Schöffski, dafür aber mit dem Polen Krzysztof Jakowczuk hatten die Peiner beim 7:1-Erfolg keine Probleme, den SV Berliner Brauereien II zu bezwingen. Eine Personalie des Gegners brachte den Peiner Coach dafür zum Kochen.

„Für mich ist das ziemlich unsportlich“, sagt Heiner Brandes dazu, dass die Gäste ohne Kian-Yu Oei angereist waren. Schließlich war er der Verlegungsgrund, da der Berliner bei der U17-Weltmeisterschaft aktiv war. Somit konnte das Spiel nicht wie geplant vor zwei Wochen stattfinden und die Peiner sitzen auf den Kosten für die Anreise ihres Polen. „Für den haben wir kurzfristig gerade noch so einen Flug gebucht bekommen“, erklärt Brandes, der kurzfristig auf Frank Juchim und Ewert verzichten musste.

Auch für Laura Gredner sei es immer mit ein wenig mit Stress verbunden von ihrer Arbeitsstelle in Bayern nach Peine anzureisen. Außerdem plagte sie eine Erkältung, weshalb sie auch ihr Einzel abschenkte. „Da haben wir aber auch schon mit 6:0 vorne gelegen“, erklärt Brandes, der seine Spielerin schonen wollte.

Im Damendoppel stand Laura Gredner aber noch an der Seite von Nadine Cordes auf dem Feld. „Laura hat dann vorne am Netz zugemacht, damit sie sich nicht zu sehr auspowern muss. Und die beiden haben das dann routiniert und clever heruntergespielt“, freut sich ihr Trainer über den Zweisatzerfolg.

Auch die sonstigen Spiele gingen größtenteils in zwei Sätzen über die Bühne, nur der Peiner Niklas König benötigte in seinem Einzel einen Extradurchlauf. „Er stand etwas zu hoch“, befindet Brandes. Deshalb habe sich König nicht schnell genug auf einige Bälle einstellen können und war deshalb schlichtweg zu spät dran. Aber: „Er hat sich trotzdem gut hineingekämpft und am Ende gewonnen.“

Etwas knapper fiel auch das Ergebnis der Peiner Lucas Gredner und Lukas Behme im ersten Herrendoppel aus. „Der Sieg war aber nie gefährdet. Unsere Jungs konnten immer noch eine Schippe oben drauf legen“, berichtet Heiner Brandes, der insgesamt von einer Machtdemonstration spricht. Denn trotz einiger personeller Widrigkeiten haben die Peiner das Spitzenspiel gegen den starken Aufsteiger deutlich mit 7:1 gewonnen.

Am Wochenende steht schon der nächste Doppelspieltag an, Peine reist dafür nach Hamburg.