Und plötzlich steht Gadenstedt an der Tabellenspitze

Gerade einmal zweieinhalb von sechs Matches mussten die Gadenstedter Tennisherren 30 am Sonntag absolvieren, ehe sie einen 5:1-Sieg in der Tasche hatten. Im Landesliga-Spiel gegen den TV Rinteln reisten die Gäste nur zu dritt an. Plötzlich stehen die Gadenstedter an der Tabellenspitze, Ziel bleibe...