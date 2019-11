Mitten drin in Jahns Wir-Gefühl, statt in der Handballpause

Vier Punkte Vorsprung haben die Handballerinen des MTV Vater Jahn Peine in der Oberliga schon angesammelt und schielen am morgigen Samstag (17.30 Uhr) gegen den Northeimer HC auf zwei weitere Zähler. Großen Anteil am Jahner Aufschwung hat Neuzugang Tabea Bleyer. Die 22-Jährige ist oft die beste...