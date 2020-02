Perfekte Doppelausbeute bringt den Sieg

Dieser Spielverlauf hat Seltenheitswert. Der Tischtennis-Landesligist SV Arminia Vechelde hat seinen 9:7-Erfolg gegen den SV Union Salzgitter II in erster Linie der Totalausbeute in den Doppeln zu verdanken. „Ich kann mich nicht erinnern, dass uns so etwas je gegen eine so starke Mannschaft...