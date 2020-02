Peine sammelt auch die letzten vier Punkte ein

Die Peiner durften sich nicht nur über den Titel in der Regionalliga und den damit verbundenen Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord freuen. Sie bekamen auch einen selbst gebackenen Kuchen. In ihren Aufstiegsshirts freuen sich Niklas König (hinten, von links), Frank Juchim, Mirco Ewert und Lucas Gredner, sowie Nadine Cordes (Mitte, von links), Laura Gredner und Florentine Schöffski als auch der Pole Krzysztof Jakowczuk (vorne).