TSV II hat schon jetzt mehr Tore als in der vergangenen Saison

In Wendezelle spielten die Fußballer in der Hinrunde allesamt wie völlig neu aufgezogen. Die Erste in der Bezirksliga erstrahlt in neuem Glanz und belegt den zweiten Platz und die A-Jugend des TSV überzeugt ebenfalls im Bezirk. Weil immer wieder Spieler aus diesen beiden Mannschaften bei der...