Der Lafferder Volkslauf ist zurück

Nachdem der Volkslauf am Lafferder Busch im vergangenen Jahr eine Pause eingelegt hatte, ist das Event in 2020 wieder zurück. Am Samstag, 27. Juni, bietet der MTV Groß Lafferde fünf unterschiedliche Lauf- und Walkingdistanzen an. Hinzu kommt außerdem eine Neuerung, die für Teams gut geeignet ist. ...