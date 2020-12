TB Lengede erhielt Auszeichnung für Jugendarbeit

Auch in diesem besonderen Kalenderjahr gab es für einige Vereine, zumindest auf dem Papier, einiges zu feiern. Der Turnerbund Lengede wurde 100 Jahre alt – die Feierlichkeiten werden im kommenden Jahr nachgeholt. Die weitere Planung des Vereins ist noch völlig offen.

1920 wurde der TB durch eine Trennung der Abteilungen Turnen und Fußball des Vereins für Turn- und Bewegungsspiele von 1912 gegründet. 27 interessierte Turner gründeten den Verein, der bis heute Bestand hat. Im darauffolgenden Jahr können dann die ersten Sportausstattungen eingekauft werden. Es handelte sich dabei um ein Reck, einen Barren, ein Sprungbrett und ein Sprungpferd. Damit sei zum ersten Mal ein ordentlicher Turnbetrieb gewährleistet worden sein. „Seither hat sich einiges im Verein getan“, erinnert sich Burkard Dubiel, der jetzige Vorsitzende des Vereins. Nur sieben Jahre nach der Gründung wurde die zweite Sparte in den TBL eingeführt.

Es gab ab Sofort eine Faustball-Mannschaft in Lengede. „Mittlerweile haben wir 15 verschiedene Sparten, die wir für unsere Mitglieder anbieten. In Zukunft könnten aber auch noch ein paar Neue dazukommen“, blick Dubiel in eine ungewisse Zukunft. Vernünftig könne man nicht planen, denn die anhaltende Corona-Krise macht das Leben für die örtlichen Vereine schwer. Im Allgemeinen war das Jahr 2020 kein leichtes für den TB Lengede. „Wir konnten nahezu keinerlei Sportangebote durchführen“, so der TBL-Vorsitzende.

Einen großen Mitgliederschwund hat der TBL aber auch im Corona-Jahr 2020 nicht verzeichnet. Die Mitglieder haben dem Verein die Treue gehalten und ihn so fortlaufend unterstützt. Dabei kommt es den Mitgliedern auch nicht auf große Leistungsvergleiche an, sondern das Hauptaugenmerk liegt auf dem Zusammensein mit den Sportkameraden. Beleg dafür war die Zusammenarbeit der Tennisabteilung im Jahr 1994. „Wir sind ein Jahr zuvor in unser eigenes Vereinsheim eingezogen. Das war schon ein großartiges Gefühl“, berichtet Dubiel, der bereits seit 2008 der Vorsitzende des Vereins ist. Die Tennisabteilung um Werner Burgstaller schuftete nahezu ununterbrochen an einer „Super-Tennisanlage“. Zwei nagelneue Sandplätze entstehen hinter dem Vereinsheim und dürften sich nun Eigentum des TB nennen.

Besonders stolz sei man in dem Lengeder Verein auf den hohen Jugendanteil in den eigenen Reihen. 1998 gab es dafür das GOSPORTS-Gütesiegel des Landessportbundes. Diese Auszeichnung erhielt der Verein für eine besonders hervorzuhebende Jugendarbeit. „Diese gute Arbeit haben wir unserem Jugendwart Florian Elsholz und dem Jugendausschuss zu verdanken“, heißt es in der Festzeitschrift, die anstelle einer 100-Jahres-Feier erschien. „Wenn es die Corona-Situation zulässt, werden wir im kommenden Jahr die Feier nachholen und den Sportbetrieb wieder hochfahren.“ Eines ist aber sicher: Fußball wird es im Turnerbund nicht geben – dies soll auch in Zukunft Sache des ortsinternen SV Lengede bleiben.