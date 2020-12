Vöhrumer stapeln trotz gutem Start sehr tief

Alles in allem sei man beim Bezirksligisten doch zufrieden, auch wenn es für die nächsten Spieltage immer noch Luft nach Oben gibt. Die Vorbereitung lief bei den Arminen keinesfalls wie geplant.

Die Corona-Krise machte einen Strich durch die Planungen von Coach Nils Könnecker. Anfangs durfte nur ohne Körperkontakt trainiert werden. „Das hat uns irgendwie zurückgeworfen“, bilanziert Könnecker. Dazu kamen noch einige Testspiele gegen starke Gegner aus der Landes- und Regionalliga. Dort hagelte es Niederlagen, dafür seien diese Tests aber auch da. „Wir haben uns dort aber fußballerisch sehr schwer getan.“ Diese Schwere im Vöhrumer Spiel zog sich auch bis in den Fußball-Bezirkspokal. Dort unterlagen sie den ersten drei Gegner deutlich und zeigten dabei eine erschreckende Leistung.

„Dafür habe ich bis heute noch keine Erklärung, das waren einfach unterirdische Leistungen von uns“, so der Vöhrumer Trainer. Im vierten Spiel sollte es dann soweit sein: Gegen Teutonia Groß Lafferde wurde der erste Sieg im Pokal eingefahren und auch gegen den VfB Peine gab einen deutlichen Sieg. „Wir haben uns in eine tiefere Grundordnung begeben und damit hat es auch besser funktioniert“, analysiert Könnecker. Die 0:10-Klatsche am letzten Pokalspieltag wollen die Vöhrumer nicht zu ernst nehmen. Dort habe der halbe Kader gefehlt und Vechelde sei mit der vollen Kapelle angetreten. „Wir mussten erst zu unserer Kompaktheit finden“, bilanziert der Arminencoach.

Ligaauftakt macht Lust auf mehr Siege

Mit einem 2:1-Arbeitssieg gegen den FC Wenden starteten die Vöhrumer, als Aufsteiger, in die Bezirksliga 2B. „Das war ein sehr ordentlicher Auftakt, auf dem wir aufbauen konnten.“ Im zweiten Spiel ging es erneut gegen die Arminia aus Vechelde. Mit 1:4 verlor der Aufsteiger, der seine Leistung im kommenden Spiel aber eindrucksvoll egalisieren konnte. 7:0 wurde die Reservemannschaft der Freien Turner Braunschweig besiegt und gleichzeitig der sechste Punkt in dieser Spielzeit eingefahren. „Wir waren spätestens beim Spiel gegen die Freien Turner richtig in der Spur und hätten natürlich sehr gerne weitergespielt. Durch die ganze Corona-Krise war dies natürlich aber nicht möglich“, sagt Könnecker mit einem weinenden Auge.

Vöhrum stapelt für die Zukunft tief

Die Gründe für den enormen Aufschwung sieht der Übungsleiter sowohl in der Qualität, als auch in der Quantität des Kaders. Die Breite stimmt, auch wenn man trotzdem an einigen Schlüsselspielern essenziell hängt. „Das hat man in den Pokalspielen gemerkt. Dann fehlt uns deutlich etwas.“ Für die kommenden Spiele, wann auch immer die Liga weitergehen sollte, will der Aufsteiger gar nicht zu hoch greifen. Der Klassenerhalt ist trotz des positiven Starts die Zielsetzung der Vöhrumer.