Mit nötigem Zusammenhalt überzeugen

Die vergangene Saison lief überhaupt nicht nach den Wünschen des Cheftrainers Jerome Kuhlmann. Null Tore und kein einziger Sieg standen zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs zu Buche. In der anstehenden Saison soll es deutlich besser laufen, was die Ansätze in den Testspielen schon verdeutlichen.

Leicht wird das Unterfangen, unter die ersten Drei der Fußball-Bezirksliga 2C zu kommen, sicherlich nicht. Es wird nur gegen Peiner Mannschaften gehen. (wir berichteten) Darin sieht Kuhlmann allerdings keinerlei Nachteil, sondern eine Chance, die sie ergreifen wollen. „Es kann ein echter Publikumsmagnet für uns werden. Peiner Duelle sind immer etwas Besonderes“, gibt der Woltwiescher Trainer seine Meinung wieder. Allerdings sei die Liga stärker denn je. Mit Vechelde und Wendezelle sieht Kuhlmann bereits zwei Mannschaften fest auf den ersten beiden Plätzen. Der Rest werde um den dritten Platz, der die Qualifikation für die Aufstiegsrunde in die Landesliga bedeuten würde, kämpfen.

Und genau da liegt die Chance des SVV. „Wir haben momentan kaum Verletzungssorgen, das wird uns noch in die Karten spielen“, so Kuhlmann. Dies sah in der Horror-Vorsaison noch anders aus. Bereits zum Bezirkspokal, wo die Woltwiescher in diesem Jahr ein Freilos in der ersten Runde haben, war die halbe Mannschaft verletzt. Mit einem Rumpfkader musste man die anschließenden Spiele absolvieren. So könne man auch nicht zu Höchstleistungen auflaufen. Seitdem der reguläre Trainingsbetrieb wieder möglich ist, klotzen die Viktorianer ordentlich rein. „Wir haben sehr gute Einheiten und Testspiele absolviert. Der Zusammenhalt in den eigenen Reihen ist noch mal deutlich gewachsen. Wir sind eine echte Einheit.“ Trotz der Abgänge von Sven Bruns, Phil Ruppert und Philipp Huczalla sei die Qualität nicht gesunken. Die neuen und jungen Spieler füllen nicht nur den Kader auf, sondern komplettieren ihn erst. „Wir holen neue Spieler immer sehr bedacht und scouten sie vorher. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie so einschlagen“, sagt Kuhlmann. Die Rede ist dabei besonders von Lionell Baron und Ole Langemann. Baron zeigte im Test gegen Lamme II seine ganze Stärke, als er einen Abschluss satt ins lange Eck schoss.

Auch die junge Garde aus der vergangenen Saison um Spieler wie Jannis Lübke und Simon Look übernimmt immer mehr Verantwortung. „Wir können mit der Mannschaft locker noch zehn Jahre genau so spielen. Davon würden andere Teams träumen“, kommentiert der Coach.

Zum Start geht es für Woltwiesche gegen Arminia Vechelde und den VfB Peine – Angst hat man vor diesen Aufgaben jedoch nicht. Die Vorfreude überwiegt eindeutig. „Manchmal ist es sogar besser, wenn man gegen die schweren Gegner direkt zu Beginn spielt. Nach dem VfB-Spiel wissen wir aber, wo die Reise hingehen wird.“

