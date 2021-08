Equord will das Pokal-Märchen fortführen

Für Herta Equord (blau) wird es ein Spiel zum genießen: Am Sonntag tritt der Peiner Kreisligist im Bezirkspokal an.

Als Kreisligist blickt man vermutlich aus der Außenseiterrolle auf den anstehenden Fußball-Bezirkspokal. Der SV Herta Equord hat genau diese Position eingenommen und wird gegen den MTV Schandelah-Gardessen dennoch alles in die Waagschale werfen.

SV Herta Equord – MTV Schandelah-Gardessen

(Sonntag, 15 Uhr, Am Sportplatz 7)

Die Teilnahme am Bezirkspokal bekamen die Equorder zugelost. Per Losentscheid gewannen sie den Peiner Kreispokal, welcher zur Teilnahme an diesem Wettbewerb berechtigt. „Natürlich hätten wir uns dann ein Peiner Duell in der ersten Runde gewünscht. Jetzt ist es nicht der SV Lengede, sondern der MTV Schandelah aus Wolfenbüttel geworden“, sagt Herta-Coach Stephan Klemke. Ein Gegner, der im Mittelfeld der Bezirksliga sein Zuhause gefunden hat und damit trotzdem als Favorit nach Equord reist.

Man könne den MTV nicht wirklich einschätzen, erwarte aber, dass die Gäste eine Menge Ballbesitz haben und das Spiel damit machen werden. „Wir werden selbstverständlich etwas defensiver an die Sache herangehen und vielleicht einen Konter gut ausnutzen“, gibt Klemke bekannt. Auf die Unterstützung von Außen konnte sich Herta Equord auch beim Gemeindepokal total verlassen – ein ähnlicher Ansturm wird auch für das Duell am Sonntag erwartet. „Ich habe schon gesehen, dass auch der MTV auf Socialmedia zur Auswärtsfahrt aufgerufen hat. Ich bin gespannt, wie viele dann wirklich auf dem Platz erscheinen werden. Unseren Zuschauern wollen wir einen Kampf bieten und damit versuchen das Pokal-Märchen fortzusetzen.“ Dabei werden einige Spieler fehlen, der Kader fange dies aber auf.

