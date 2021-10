Slapstick-Gegentor kostet Lengede den Auswärtsdreier

Kilian Führmann (hier am Ball) hatte in der Schlussphase die Großchance auf den Siegtreffer – er vergab allerdings deutlich.

Die schlechte Statistik hat den SV Lengede wieder eingeholt. Beim Angstgegner TSV Landolfshausen/Seulingen holte das höchstspielende Peiner Team nur einen Punkt und stagniert damit in der Tabelle der Fußball-Landesliga. Währendessen punkteten die Mitkonkurrenten nahezu alle dreifach.

TSV Landolfshausen/Seulingen – SV Lengede 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Könnecker (11.); 1:1 Muster (59.).

Der SV Lengede kam sehr gut in die Begegnung hinein und erreichte sofort die Kontrolle über das Geschehen. Nach zehn Minuten gab es einen Freistoß von halbrechts, circa 35 Meter vom Tor entfernt. Yannick Könnecker wollte den ruhenden Ball vermutlich als Flanke bringen, doch diese segelte an Freund und Feind vorbei ins TSV-Tor. Ein glückliches Tor, welches die starken ersten Minuten abrundete. „Leider haben wir den Schwung nicht mitgenommen, sondern sind etwas lethargisch in unseren Aktionen geworden“, kritisiert SVL-Coach Kai Olzem.

Immer wieder verzettelten sich seine Spieler im Mittelfeld und trafen die falschen Entscheidungen. Dennoch kamen die Gäste noch zu zwei weiteren, guten, Chancen. Sowohl Kilian Führmann, als auch Alexander Künne scheiterten jedoch am gut aufgelegten Keeper des TSV Landolfshausen. „Machen wir da das 2:0, gewinnen wir vermutlich auch das Spiel“, mutmaßt Olzem. Auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich zunächst nichts am Geschehen, doch dann kassierte der SVL den Ausgleichstreffer: Eine harmlose Flanke macht Innenverteidiger Lamin Jatta, durch einen zu kurzen Kopfball, wieder gefährlich. Den zweiten Ball kann er nur mit einer hohen Kerze klären und wird anschließend in den eigenen Torhüter geschoben. Der Ball landete auf den Füßen von Julian Muster, der diesen im verwaisten Tor unterbrachte. „Das war natürlich sehr unglücklich für uns, aber wir haben in der Folge auch auf keinen Fall aufgesteckt.“

Mit der Einwechslung von Andre Beuster kam auch endlich wieder Schwung ins Lengeder Offensivspiel. Großchancen gab es gegen sehr tief stehende Gegner aber nicht mehr. In der 88. Minute hatte Kilian Führmann, nach einem langen Lauf und der perfekten Vorlage von Vincent Ibe, dann doch noch den Siegtreffer auf dem Fuß. Aus Elf Metern jagte er den Ball, der noch unglücklich aufprallte, fünf Meter drüber.

Das Spiel endete mit einem 1:1, was die Trainer aber gelassen einordneten. „Wir sind natürlich mit der Erwartung angereist, dass wir drei Punkte holen. Ich habe jetzt persönlich meinen ersten Punkt beim TSV Landolfshausen geholt. Die Spieler waren natürlich trotzdem nicht begeistert, aber wir müssen das große Granze sehen. Aus den letzten sechs Spielen haben wir 16 Punkte geholt – einfach sehr starke Zahlen. Das Unentschieden ging heute auch in Ordnung“, ordnet Olzem den Punkt ein. Der SV Lengede bleibt weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz und konnte sich sogar noch von Eintracht Braunschweigs Reserve absetzen.

SVL: Makiela – Karger, Gatermann, Jatta, Wendt, Hussein (72. Henke), Führmann, Könnecker, Younis (65. Beuster), Künne, Ibe.

