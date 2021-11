Lengede fährt als Favorit nach Calberlah

Es könnten 90 unangenehme Minuten auf den SV Lengede, beim Auswärtsspiel in der Fußball-Landesliga, warten. Beim SV GW Calberlah ist alles andere als ein Dreier ein klarer Misserfolg.

SV GW Calberlah – SV Lengede (Sonntag, 14 Uhr, Berliner Straße).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die angespannte Situation rund um die Suspendierung von Kapitän Klaas Gatermann und Stürmer Vincent Ibe wurde unter der Woche aufgearbeitet und aus der Welt geschafft. „Die Beiden müssen nun die richtige Antwort auf dem Platz geben“, sagt SVL-Trainer Kai Olzem abschließend zu diesem Thema. Beim Tabellenletzten wollen die Lengeder weitere drei Punkte auf das eigene Konto gutschreiben. Leicht wird diese Aufgabe allerdings auf keinen Fall. Die Hausherren stehen schließlich durchaus unglücklich auf dem aktuellen Tabellenplatz: Mit 1:2 verloren sie zuletzt gegen Hainberg und die Reservemannschaft der Braunschweiger Eintracht – auch die anderen Spiele, mit Ausnahme von den Duellen gegen die Top zwei der Liga, gingen stets knapp aus. „Daher sind wir auf jeden Fall gewarnt und werden dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Eine Hoffnung, der Trainer ist die „Erweckung des Geistes vom Tankumsee“. Im vergangenen Jahr machten die Lengeder dort ein Trainingslager und hielten ihre Trainingseinheiten auf dem Calberlaher Platz ab. Das schweißte die Mannschaft zusammen und soll als kleiner Motivationsschub für die Aufgabe in der Liga gelten. Spielerisch erwarten die favorisierten Lengeder einen tiefstehenden und abwartenden Gegner, der langsam aber sich auch zum Siegen verdammt ist. „Vielleicht gehen sie deshalb das Duell auch etwas offensiver an – ich gehe aber nicht davon aus“, so Olzem. Deshalb stellt sich das höchstspielende Peiner Team wieder auf einen hohen Ballbesitzanteil und wenig Räume in der gegnerischen Hälfte ein. „Wir haben auch in der vergangenen Saison kein gutes Spiel dort gemacht und sind natürlich gewarnt vor dieser gefährlichen Truppe“, analysiert der Lengeder Trainer. Das Testspiel im Juli 2020 gewann der SVL mit 5:0 – ein solches Ergebnis würden die Verantwortlichen sicher schon jetzt unterschreiben.

lks

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de