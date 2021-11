Lengede patzt beim Tabellenletzten

Es hat nicht sollen sein – der SV Lengede verliert beim Tabellenletzten der Fußball-Landesliga und verliert damit den Anschluss an die Tabellenspitze. Dabei ärgert sich Coach Kai Olzem vor allem über die Ungefährlichkeit seiner Offensivkräfte.

SV GW Calberlah – SV Lengede 3:0 (1:0). Tore: 1:0 J. Plagge (19.); 2:0 M. Plagge (78.); 3:0 Wiesensee (85.).

Ein ekliges Spiel erwarteten die Lengeder beim Tabellenletzten, genau das bekamen sie auch. Dabei fanden die Gäste eigentlich sehr gut ins Spiel, hatten eine menge Ballbesitz und kontrollierten, auf tiefem Rasen, das Spielgeschehen. „Wir hatten drei bis vier sehr gute Passoptionen, in denen wir dann den Steckpass in die Spitze spielen müssen. Das haben wir immer wieder versäumt und so keine guten Abschlussaktionen erspielt“, analysiert Olzem das Auftreten seiner Mannschaft. Nach 19 Minuten wurde dann Mittelfeldstratege Yannick Könnecker gut freigespielt – anstatt den öffnenden Pass zu spielen, verdribbelte er sich und verlor den Ball. Den anschließenden Konter spielten die Hausherren mustergültig zu ende und netzten mit dem ersten eigenen Torschuss ein.

Von diesem Schock erholten sich die SVL-Kicker schnell, für den Ausgleich bis zur Pause fehlte allerdings die Zielstrebigkeit. „Wir haben in der Pause noch mal angesprochen, dass wir schon einige Rückstände aufgeholt haben. Die Jungs sollte einfach an sich glauben“, so der SVL-Coach. Seine Spieler kamen auch zielstrebig aus der Kabine und versuchten die Vorgaben bestmöglich umzusetzen – dies gelang, zu Torchancen reichte es allerdings nicht. Die endgültigen Stimmungsdämpfer erlebte der SVL mit dem zweiten Gegentor, welches nach kopflosem Anlaufen selbstverschuldet wurde. „In der Situation haben wir es einfach nicht gut gemacht.“ Mit dem zweiten Torschuss erhöhte Calberlah eiskalt auf 2:0.

Wütend liefen die Lengeder in der Folge an, die Offensivaktionen verpufften jedoch immer wieder bevor eine gute Chance entstehen konnte. In der Schlussphase konterten die Gastgeber dann erneut und erhöhten mit dem dritten Torschuss auf 3:0. Zuvor verlor Felix Karger ein Eins gegen Eins-Duell und verursachte die Entscheidung.

So verloren die Lengeder eine vermeintliche Pflichtaufgabe und stehen vor einigen Fragezeichen. Auch die Trainer hinterfragten sich schon nach Abpfiff des Duells selbst. „Wir haben momentan keinen einzigen Mittelstürmer im Kader. Vielleicht ist unser System für solche Spiele dann das Falsche. Auf der anderen Seite hat es Calberlah heute sehr gut gemacht und hat auch verdient gewonnen“, sagt Olzem. In den Trainingseinheiten unter der Woche werden nun die notwendigen Schlüsse gezogen, um am kommenden Wochenende gegen Schöningen zu punkten.

SVL: Makiela – Karger, Hoffmann, Gatermann, Lemke, Hussein, Könnecker, Kaya, Beuster, Folchmann, Younis.

