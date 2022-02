Jetzt gilt es! Für Nils-Wolfgang Zakravsky (am Ball) und die SG Zweidorf/Bortfeld steht am Samstag das Gipfeltreffen an.

Zweidorf. Die SG Zweidorf/Bortfeld, Tabellenzweiter der Handball-Landesliga, tritt am Samstag von 18 Uhr an beim Tabellenführer in Sehnde an.