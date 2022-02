Vöhrumer spielen sich in Gebhardshagen auf Kunstrasen ein

Der TSV Arminia Vöhrum (blaue Trikots) geht auf Nummer sicher und testet gegen Adler Handorf am Samstag auf Kunstrasen in Salzgitter.

Peine. Die Arminen testen in Salzgitter gegen Handorf. Groß Lafferde tritt in Wenden an.