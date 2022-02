„Enorm wichtig“: Lafferde stoppt Negativlauf gegen Rosdorf

Groß Lafferde. Der Handball-Verbandsligist MTV kann sich nach vier sieglosen Spielen in erster Linie auf die Abwehr verlassen. Am Ende steht ein 29:21 zu Buche.

Rechtzeitig in die Erfolgsspur zurückgefunden hat der MTV Groß Lafferde: Nach vier sieglosen Spielen in Folge leitete der Handball-Verbandsligist mit dem 29:21 (14:10)-Sieg gegen den MTV Rosdorf die Trendwende ein. Für die Gäste war es bereits die fünfte Niederlage am Stück.

„Es war letztendlich ein souveräner Erfolg der Mannschaft. In der momentanen Situation mit den vielen angeschlagenen Spielern war dieser Sieg enorm wichtig“, fiel Groß Lafferdes Abteilungsleiter Steffen Slabon ein Stein von Herzen.

Bedingt durch Verletzungen, aber auch wegen Viruserkrankungen, hatte Trainer Dennis Bühn in letzter Zeit nicht seine Stammformation aufbieten können. Vor allem die Abwehr, die maßgeblich an der letzten Niederlage in Hildesheim (28:38) beteiligt war, machte ihm große Sorgen. In den zurückliegenden Trainingstagen galt es somit, die Stabilität zurückzugewinnen.

Und das ist Trainer Bühn offenkundig gelungen, war doch die Defensive der Garant für den Erfolg gegen Rosdorf. Dabei taten sich die Hausherren zu Beginn noch etwas schwer und machten einfache Fehler. Diese führten zur schnellen 2:0-Führung der Gäste, die als Vorletzter mitten im Abstiegskampf stecken. Dann aber fand der Gastgeber seinen Rhythmus, glich zum 2:2 aus und gab nach dem 4:3 durch Sören Reuter, der eine großartige Partie zeigte, die Führung nicht mehr ab. Da aber die Fehlerquote im Angriff zu hoch blieb, konnten sich die Groß Lafferder zunächst noch nicht ganz vom Gegner lösen. Das gelang erst in Abschnitt 2. Kontinuierlich wurde der Vorsprung bis auf acht Tore (25:17/52.) ausgebaut und in den letzten acht Minuten verwaltet.

„Heute hat die Abwehr besser gestanden als zuletzt. Das hat es Jan Hagedorn im Tor leichter gemacht“, erklärte Slabon. „Jetzt müssen wir nächste Woche im Heimspiel gegen den Drittletzten Rhumetal nur noch nachlegen.“

MTV: Hagedorn, Maushake – Mrasek 7, Frühling 1, Büüs 3, Strub 1, Winkler 1, Hansen, Preen, Waschke 6, Gerstung 3, Reuter 6/2, Mohrig, Marris.

