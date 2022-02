MTV VJ Peine: Rumpfkader kann nicht überraschen

Nach dem 30:20-Erfolg bei Schlusslicht MTV Geismar kehrten die Handballerinnen des Oberligisten MTV Vater Jahn Peine vom Vorletzten HSG Plesse-Hardenberg mit einer 27:33 (12:16)-Niederlage zurück. Aufgrund der angespannten personellen Situation kam diese für Coach Marco Wittneben indes nicht überraschend.

Schließlich musste er aus unterschiedlichen Gründen immerhin auf sechs Stammspielerinnen verzichten – zwei von ihnen standen unter Quarantäne. Einen Antrag auf Verlegung hatten die Gastgeberinnen abgelehnt. Die prekäre Tabellensituation könnte der ausschlaggebende Punkt gewesen sein.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Peiner Trainer reaktivierte kurzerhand Laura-Sophie Bührig aus dem Reserveteam, um überhaupt eine spielfähige Mannschaft aufbieten zu können. „Mir war im Vorfeld klar, dass es schwer werden würde, zumal meine Spielerinnen erst am vergangenen Samstag das zweite Duell in diesem Jahr bestritten und dort klare Defizite aufgewiesen hatten. Diese haben sich jetzt leider bestätigt“, meinte Jahns Übungsleiter.

Dabei wussten die Peinerinnen in der Anfangsphase zu überzeugen: Nele Kruck, die schon in der vergangenen Woche sehr erfolgreich war, steuerte gleich zwei ihrer insgesamt zehn Tore zur 2:0-Führung bei. „Wir haben im Angriff das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, freute sich Wittneben. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn seine Schützlinge hatten einfach zu große Probleme im Abwehrverbund. „Das ist auch kein Wunder“, nahm Wittneben seine Defensive in den Schutz, da sie in diesem Jahr eben erst zwei Duelle bestritten hat und der Spielrhythmus folglich nicht da sein kann.

So kam es letztlich, wie es kommen musste: Plesse-Hardenberg ging beim 6:5 in der 13. Minute erstmals durch Beke Hartig in Führung. Hartig war es auch, die von der MTV-Abwehr nie in den Griff zu bekommen war. Die Rückraumspielerin erzielte insgesamt zwölf Treffer. Und bis zur Pause baute Plesse-Hardenberg den Vorsprung sogar auf vier Tore aus.

In der zweite Halbzeit rissen sich Wittnebens Spielerinnen noch einmal zusammen, fanden aber auch in diesen 30 Minuten keinen Zugriff im Spiel – und mussten letztlich die dritte Auswärtsniederlage hinnehmen.

MTV: Kilsbach – Kruck 10/5, H. Bergmann 3, Lächelt 2, Lutschak, A. Bergmann 4, Hüsing, Müller 3, L.-M. Bührig 4, L.-S. Bührig 1.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de