Schaper-Sieben: Nur ein Punkt beim Doppel-Einsatz

Peine. Vier Punkte waren ihr Ziel – am Ende sprang für die C-Jugend-Handballer des MTV Groß Lafferde in der Oberliga jedoch nur ein Zähler heraus.

Das hatten sich die C-Junioren-Handballer des MTV Lafferde (rechts Lasse Rating) anders vorgestellt: Am zweiten Wochenende nacheinander mit doppelter Belastung wollten sie erneut 4 Punkte einfahren – am Ende gab es nur einen Zähler.

Die Peiner Top-Teams haben an diesem Spieltag nichts anbrennen lassen. Die Handballer der männlichen A-Jugend der HSG Nord Edemissen wahrten die weiße Weste und haben sich dabei auf das anstehende Landesliga-Gipfeltreffen mit dem ebenfalls verlustpunktfreien MTV Groß Lafferde eingeschossen. Stark verbessert zeigte sich unterdessen die weibliche C-Jugend der SG Zweidorf/Bortfeld.

Oberliga männlich C

Das Vorhaben von Trainer Benedikt Schaper, aus der erneuten Doppelbelastung 4:0 Punkte zu holen, ging diesmal nicht auf. Gegen die JSG Weserbergland wollte er sich mit seinem Team des MTV Groß Lafferde für die Hinspielniederlage revanchieren und einen Tag später gegen den Vorletzten TSV Anderten einen klaren Erfolg erzielen. Doch es sollte anders kommen: Gegen den Fünften Weserbergland gab es eine 34:40-Niederlage und gegen Anderten ein 20:20-Remis.

Landesliga männlich A

Im sechsten Spiel kam die HSG Nord Edemissen zum sechsten Erfolg. „Gegen den HSC Ehmen sind wir sehr konzentriert gestartet und haben sofort die Spielführung übernommen“, erklärte Erfolgscoach Jörg Wilpert. Seine Mannschaft setzte den Gegner mit viel Tempo unter Druck und stand schon zur Pause beim 18:9 quasi als Sieger fest. „In Hälfte 2 haben wir viel gewechselt und die Zügel leicht schleifen lassen, am Ende gelang uns aber ein ungefährdeter 33:24-Sieg“, meinte Wilpert.

Landesliga männlich B

Beim 29:29 gegen den MTV Rosdorf musste der MTV Groß Lafferde erstmals die Punkte teilen, bleibt aber weiterhin Tabellenführer. „Da die Begegnung über die gesamte Zeit auf Augenhöhe verlief, ist das Remis gerecht“, erklärte Trainer Marcel Waschke und verwies auf das Hinspiel, das ähnlich ausgeglichen verlaufen war. Damals mit dem glücklicheren Ende für sein Team. Im Rückspiel waren Leo Geschwandner mit 10 und Len Krusch mit 11 Toren sehr erfolgreich.

Landesliga weiblich A

Zu einem 37:28-Erfolg beim HSC Hannover kam die SG Zweidorf/Bortfeld und bleibt als Zweiter der spielfreien HSG Nord Edemissen dicht auf den Fersen. Dennoch war Trainerin Astrid Rutsch insgesamt nicht ganz zufrieden: „Der Angriff war ganz gut. In der Abwehr haben wir uns aber mal wieder schwergetan.“ Am Mittwoch folgt bereits das Nachholspiel beim Tabellendritten SG Misburg. „Wenn wir in der Abwehr nicht organisierter werden, wird es schwer“, warnt Rutsch.

Landesliga weiblich C

Mit einem 34:17-Erfolg über die Peiner SG 04 kletterte die HSG Nord Edemissen mit nunmehr 10:6 Punkten auf Rang 4. In dem fair geführten Derby stand der Sieg der Gastgeberinnen bereits zur Pause fest. Nach 25 Minuten lag die HSG schon mit 15:6 in Front. „Glückwunsch an das Edemissener Team, das die Partie auch in der Höhe verdient gewonnen hat“, gab Lutz Benckendorf, Trainer der PSG, zu.

Stark verbessert zeigte sich die SG Zweidorf/Bortfeld, die sich als Vorletzter dem Ersten SV Garßen-Celle nur knapp mit 18:21 geschlagen geben musste. Trainer Roland Frey war mehr als zufrieden: „Das war eine deutliche Steigerung zu den letzten Spielen. Wir waren im Hinspiel deutlich unterlegen. Das Rückspiel wurde hingegen sehr intensiv geführt und war hart umkämpft – sehr zur Überraschung der gegnerischen Trainerin.“ Seine junge Mannschaft war stets dicht dran – und stand vor einer großen Überraschung, als Sina Streit, die laut Frey „überragend in der Abwehr agierte“, in der 46. Minute den Anschlusstreffer zum 18:19 erzielte. „In den letzten vier Minuten fehlte uns dann das Glück“, bedauerte er.

