Tino Mrasek und die Handballer des MTV Groß Lafferde kehren in ihre Halle am Lafferder Busch zurück.

Groß Lafferde. Der MTV Groß Lafferde empfängt am Freitag die HSG Rhumetal endlich wieder in der heimischen Halle. Am Sonntag geht es in Warberg weiter.