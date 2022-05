3:1 im Rückspiel: Falb schießt Sonnenberg in den Bezirk

Sonnenberg. Der TSV Sonneberg gewinnt auch die zweite Partie gegen Fortuna Oberg in der Aufstiegsrelegation und ist Fußball-Kreismeister in Peine.

Eine Ecke des TSV Sonnenberg segelt in den Sechzehner, der Ball kommt zu Frederik Falb, der ihn annimmt und per Volley unter die Latte des Oberger Tores nagelt – 2:1! „Diesen Schuss habe ich jetzt mehr als ein Jahr aufgeladen“, platzte es gleich nach Spielende euphorisch aus dem Sonnenberger Offensivmann heraus, der seine Mannschaft mit diesem Traumtor in die Fußball-Bezirksliga befördert hat. Mit 3:1 gewann der TSV das Relegations-Rückspiel der beiden Kreisliga-Staffelmeister gegen Fortuna Oberg und steht damit in Summe durch 5:1 (2:0 im Hinspiel) verdient und deutlich als Kreismeister fest. Dabei war zu Beginn des Spiels das eingetreten, was die Sonnenberger unbedingt vermeiden wollten.

Fortuna Oberg geht früh in Führung

Denn die Oberger setzten den ersten Stich. Tim Nowak bekam einen Pass in die Tiefe und erzielte das 1:0. „Da hatten wir schon ein bisschen Bammel“, erklärte der Sonnenberger Frederik Falb. „Wir können mit Rückständen eigentlich nicht so gut umgehen.“ Doch der TSV bemühte sich schnell um eine Antwort – und die lieferte der Goalgetter selber: Nach einem Pressschlag vor Obergs Strafraum kam der Ball zu Frederik Falb, dessen Schuss für Fortuna-Keeper Nico Heinze unhaltbar abgefälscht wurde.

Weil Obergs Tim Nowak nach dem Pressschlag verletzt liegen geblieben ist, hätte sich Trainer Hubert Meyer gewünscht, dass der Schiedsrichter die Partie unterbrochen hätte: „Wer weiß, wie das Spiel ausgeht, wenn es länger beim 1:0 für uns bleibt. Aber es gibt keine zwei Meinungen: Sonnenberg hat verdient gewonnen und steigt verdient auf.“

Traumtor von Frederik Falb sorgt für Jubel beim TSV Sonnenberg

Dass die Sonnenberger bereit waren, für ihr großes Ziel alles zu geben, zeigten sie in den ersten 25 Minuten der zweiten Hälfte. Sie ließen dem Gegner keine Räume, gingen unter lautem Kommando ihres Trainers Andy Bresch immer wieder auf den Ballführenden und eroberten so das Spielgerät. Über die linke Seite von Frederik Falb wurde der TSV immer wieder gefährlich – bei einer Hereingabe verpasste Pascal Thomsen am zweiten Pfosten nach 54 Minuten das 2:1.

In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten. Obergs Kapitän Leo Grigorjan hätte die Relegation wieder spannend machen können – sein Kopfball landete allerdings an der Latte (71.). Mit Falbs Traumtor zum 2:1 (87.) war das Spiel entschieden, nach dem 3:1 wenig später durch Tobias Voges brachen bei den Fans und der Mannschaft schließlich alle Dämme.

Sonnenbergs Trainer Andy Bresch: Wir feiern bis morgen früh!

„Wir feiern bis morgen früh. Fast alle haben sich frei genommen“, sagte Trainer Bresch, der nach Abpfiff von einer Sektdusche in die nächste geriet. „Wir haben uns das klar verdient. Wir haben die Qualität und waren heute wieder gut drauf.“ Sonnenbergs Sportplatz war in blau-weißen Nebel gehüllt, die Spieler rutschten auf dem Bauch in Richtung Fans und gaben den Startschuss für die große Party. Da konnte auch der einsetzende Regen dem Kreismeister nichts anhaben.

Tore: 0:1 Tim Nowak (4.), 1:1, 2:1 Frederik Falb (27., 87.), 3:1 Tobias Voges (90.+1).

