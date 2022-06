Zwei Peiner starten bei der deutschen Senioren-Meisterschaft

Das erste Großereignis nach mehr als zweijähriger Corona-Zwangspause wartet auf Danuta Brennecke (VfL Woltorf) und Carsten Rook (MTV Ölsburg), die sich für die deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren qualifiziert haben. Die Titelkämpfe finden am Pfingstwochenende im saarländischen Völklingen statt. Beide haben das Ziel vor Augen, in der Altersklasse 55 die Hauptrunde der besten 16 zu erreichen. Beide Peiner Teilnehmer starten sowohl im Doppel, als auch im Einzel – und im Mixed sogar Seite an Seite.

Carsten Rook setzt auf seinen Vorhandspin

Carsten Rook, Kapitän des Bezirksoberligisten MTV Ölsburg, ist optimistisch und hofft im Einzel auf den Gruppensieg. Seit Saisonende habe er durchgehend trainiert. „Ich bin sehr gut vorbereitet und hoffe sehr, dass mein Vorhandspin genügend Wirkung entfaltet“, betont der 55-jährige Angreifer. Im Doppel mit Achim Storck (ESV Lüneburg) dürfte er es schwer haben: Bereits in Runde zwei droht das Aufeinandertreffen mit der topgesetzten Paarung der Altersklasse. Im Mixed mit Danuta Brennecke ist der Turnierbaum ähnlich gestrickt.

Als Ziel setzt sich auch die Woltorferin das Erreichen der Hauptrunde. Im Doppel wird sie mit Beate Koch vom SV Sandkamp in die Konkurrenz gehen.

