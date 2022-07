Denstorfs Leonard Bujara (in Blau) flog nach einem taktischen Foul gegen Vallstedts Juri Rudi (in Grün) schon nach 24 Minuten umstritten vom Platz.

Fußball-Gemeindepokal TSV Denstorf ackert in Unterzahl, scheidet aber aus

Die Denstorfer Fußballer spielten im Viertelfinale des Vechelder Gemeindepokals mehr als eine Stunde in Un­terzahl und unterlagen GW Vallstedt letztlich mit 1:3 (1:0). TSV-Trainer Samet Breschke hatte trotzdem nur Lob für seine unermüdlich kämpfende Mannschaft übrig: „Ich weiß nicht, ob ich jemals so stolz auf ein Team war. Selbst zu zehnt beim Stand von 1:3 hatten wir vorne noch unsere Aktionen und wollten Fußball spielen. Gegen so einen Gegner ist das einfach krass.“

Nach ihrer Führung (20.) hätten die Denstorfer die Weichen direkt in die richtige Richtung stellen können – nur wenige Minuten danach bekam der TSV einen Elfmeter zugesprochen. „Wenn wir den reinmachen, gewinnt Vallstedt das Spiel auf keinen Fall nach 90 Minuten“, ist sich Denstorfs Coach Breschke sicher. Der Schuss von Tom Oelke ging allerdings über das Tor und das Blatt wendete sich für den Aufsteiger in die 1. Kreisklasse schnell.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Taktisches Foul führt zu roter Karte für Leonard Bujara vom TSV Denstorf

Ein taktisches Foul an Vallstedts Juri Rudi wertete der Schiedsrichter als Einsteigen von hinten und zeigte Leonard Bujara die Rote Karte. Die Grün-Weißen hatten in der Folge einige leichte Chancen. Bei der hochkarätigsten, einem Freistoß von der Strafraumkante, scheiterte Philipp Walther allerdings am glänzend parierenden TSV-Neuzugang Sebastian Knigge.

Auch im zweiten Spielabschnitt hielten die zehn Denstorfer gut mit, wurden vor allem über lange Bälle gefährlich. Etwas umstritten pfiff der Unparteiische zwei dieser aussichtsreichen Angriffe wegen einer Abseitsposition ab. Vallstedt glich aus und erzielte nach einer Phase ohne große Vorstöße die Führung. Mit dem 3:1 (85.) war die Partie entschieden. Denstorf zeigte aber bis zum Ende eine kämpferische Leistung. „Jeder von uns hat bestimmt einen Kilometer mehr abgespult, als er dachte, dass er das kann“, lobte Samet Breschke seine Mannschaft. Vallstedt trifft nun am Montag im Halbfinale auf Sonnenberg.

Tore: 1:0 Eigentor Mamai (20.), 1:1 Spata (56.), 1:2 Walther (63.), 1:3 Hoffmann (85.). Besonderes: Verschossener Elfmeter von Oelke (Denstorf, 22.), Rote Karte für Bujara (Denstorf, 24.)

Mehr zum Vechelder Gemeindepokal:

Bodenstedt wirft alles rein, verliert aber zweistellig

Beim SV Bettmar mäht ein Zwölfjähriger

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de