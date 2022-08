Lengeder Jubel zum 1:0! In der zweiten Hälfte legte Torschütze Yannick Könnecker (rechts) sogar noch einen Hattrick nach und war damit der entscheidende Mann im Spiel gegen Fortuna Lebenstedt.

FUSSBALL-BEZIRKSPOKAL Vierfach-Torschütze Könnecker schießt Lengede in Runde 2

„Reicht jetzt, Yannick“, rief Lengedes Trainer Kai Olzem seinem Offensivspieler zu, nachdem dieser in der zweiten Hälfte innerhalb von acht Minuten einen Hattrick geschnürt und damit seinen insgesamt vierten Treffer der Partie erzielt hatte. Olzem nahm Könnecker zur Schonung direkt vom Feld.

Beim 5:0 (1:0)-Auswärtserfolg des Fußball-Landesligisten in der ersten Runde des Bezirkspokals war der Blondschopf der überragende Spieler auf dem Platz. Gegen Gastgeber Fortuna Lebenstedt aus der Bezirksliga 3 taten sich die Lengeder allerdings in den ersten 45 Minuten schwer. „Damit war ich gar nicht einverstanden“, haderte Trainer Kai Olzem, der vor allem die Körpersprache seines Teams monierte.

Lengede mit guter Chanceneröffnung, aber wenig Ertrag in Halbzeit 1

Nach neun Minuten erzielte Yannick Könnecker die Führung, doch danach versandeten viele Lengeder Angriffe. Das Offensivtrio mit dem Vierfachtorschützen sowie Michele Fassa und Niclas Kamp fand mit gut getimten Steckpässen immer wieder Lücken in Fortunas Fünferkette. „Die diagonalen Einläufe hinter die Abwehr hatten wir so auch angesagt“, freute sich der SVL-Trainer über die gute Umsetzung. Die Hereingaben und Schüsse nach diesen Pässen brachten dem Favoriten in Halbzeit 1 aber nichts mehr ein.

Stattdessen hätten sich die Gäste auch ein Gegentor fangen können. Zwar hatten meist die Lengeder den Ball, um die 30. Minute herum hatte der Gastgeber aber eine gute Phase. Ein abgefälschter Schuss ging knapp über das SVL-Gehäuse (28.). Bei einem Kopfball aus kurzer Distanz bekam Lengedes Pokal-Torhüter Laurenz Gürtler (33.) die Arme noch schnell genug nach oben und vereitelte den Ausgleich stark.

Beim knappen Pausenstand von nur 1:0 fand Kai Olzem in der Kabine klare Worte. „Klar sind die Beine nach drei Wochen harter Vorbereitung schwer. Wir haben aber gar nicht gegen diese Müdigkeit angekämpft“, meckerte Lengedes Trainer. „In der zweiten Hälfte war das deutlich besser – mit dem 2:0 kam auch der Spielfluss.“

Im zweiten Durchgang lässt der SVL noch spielerische Höhepunkte folgen

Erst scheiterte Könnecker mit einem Freistoß aus 30 Metern am Lebenstedter Keeper, die folgende Ecke verwandelte er dafür direkt (57.). Nur drei Minuten später war er wieder zur Stelle. Klaas Gatermann eroberte am eigenen Sechzehner den Ball, leitete ihn zu Dominik Franke weiter, der Könnecker sofort auf die Reise schickte. „Das ist Domes große Stärke, den Ball gleich mit dem zweiten Kontakt weiterzuleiten – der Pass war sensationell“, lobte Olzem.

Beim vierten Streich Könneckers war die Vorlage dann schöner als der Treffer. Linksverteidiger Artur Bogujan spielte seinem Gegenspieler Knoten in die Beine und bediente Könnecker in der Mitte mustergültig. Mit dem 5:0 kurz vor Schluss habe sich das Team dann selbst belohnt, sagte Olzem: „Das war eine Eckballvariante, die sich die Jungs im Training selber erarbeitet haben.“

Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Yannick Könnecker (9., 57., 60., 64.), 0:5 Christian Lemke (88.).

