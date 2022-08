Teutonia Groß Lafferde setzt sich im Elfmeterschießen durch

Der „Lotterie-Sieger“ heißt Teutonia Groß Lafferde! Das Team von Trainer Oliver Hilger setzte sich in Runde 1 des Wettbewerbs um den Bezirkspokal gegen den TSV Üfingen, Halbfinalist in der vergangenen Saison, mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten stand es 0:0.

„Wir hätten die Lotterie allerdings schon in der regulären Spielzeit für uns entscheiden müssen“, betonte Hilger. „Ich erinnere mich allein in der zweiten Halbzeit an fünf Hochkaräter. Das waren richtig dicke Dinger, aber wir bekamen den Ball einfach nicht hinter die Linie.“

Teutonia Groß Lafferde und Üfingen liefern sich gleichmäßig schlechte erste Halbzeit

So ansehnlich – wenn auch nicht erfolgreich – der Auftritt seiner Mannschaft nach dem Seitentausch war, so wenig vergnügungssteuerpflichtig war das, was die Groß Lafferder ihren Zuschauern in Durchgang 1 boten. Hilger formulierte es so: „Das Spiel war in den ersten 45 Minuten ausgeglichen – allerdings ausgeglichen schlecht auf beiden Seiten.“

Der Teutonia-Coach sprach indes nur für seine Mannschaft: „Irgendwie hatten meine Jungs vor der Pause ein Kopfproblem. Sie waren häufig damit beschäftigt, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Hatten sie ihn kontrolliert, gab es das nächste Problem. Sie mussten ihn zum Nebenmann bringen. Das war für einige heute sehr schwierig.“ Direktspiel kam nur selten zustande, „dafür um so mehr Ballverluste“.

Teutonia-Keeper Paul Heinisch glänzt mit zwei Paraden im Elfmeterschießen

Der verbesserte Auftritt in der zweiten Halbzeit entschädigte dann die Zuschauer und stellte auch Hilger zufrieden. Einziges Manko: Die Gastgeber trafen erst im Elfmeterschießen. Thorben Röcken, Henrik Mücke, Patrick Schmidt und Adrian Jansen behielten die Nerven, Paul Burgdorf dagegen vergab. Diesen Fehlschuss bügelte indes Teutonia-Keeper Paul Heinisch mit zwei Paraden aus. Hilger: „Üfingens Elfmeter waren alle super geschossen. Kompliment an unseren Torhüter, dass er zwei davon gefischt hat.“

