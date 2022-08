David Lieckfeldt köpft Arminia Vöhrum in die zweite Runde

David Lieckfeldt war keine zehn Minuten auf dem Feld, da wurde er für die Fußballer von Arminia Vöhrum zum entscheidenden Mann. Nach einer Ecke erzielte er mit dem Kopf in der 5. Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 4:3 (2:0) gegen den TSV Sonnenberg. Damit steht die Arminia in der zweiten Bezirkspokal-Runde – am Mittwoch, 10. August, empfangen die Vöhrumer den einstigen Regionalligisten Goslarer SC.

Neuzugang entscheidet das Spiel für Arminia Vöhrum

„Das ist natürlich eine tolle Geschichte für David in seinem ersten Spiel für uns“, freut sich Vöhrums Trainer Nils Könnecker für den Routinier, der in der Sommerpause vom TSV Marathon Peine zur Arminia gewechselt ist. Überhaupt habe der Coach ein ordentliches Spiel seines Teams gesehen. „Wir hatten eine gute Ordnung in der Defensive“, sagte Könnecker. „Es war eine erwachsene erste Hälfte.“ In der hatten die Vöhrumer zwei Tore vorgelegt.

Mit der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff war der Trainer dann allerdings nicht zufrieden. „Da müssen wir cleverer agieren“, findet Könnecker. Das Spiel schwankte in dieser Phase hin und her – Kapital schlugen daraus zunächst die Hausherren. Erst verwandelte Pascal Thomsen einen Elfmeter, fünf Minuten später sorgte er mit einem gut platzierten Schuss für den Ausgleich. Den wiederum ließen die Vöhrumer nicht lange auf sich sitzen: Mirko Warmbold brachte die Arminia quasi im Gegenzug wieder in Führung (3:2).

Thomsen trifft dreimal für den TSV Sonnenberg

Gab es in dieser Phase viel für die wenigen Zuschauer zu sehen, so gab es in den folgenden Minuten bis zum erneuten Ausgleich – Thomsen erzielte vom Punkt seinen dritten Treffer des Tages – viele Fouls und viele Spielunterbrechungen. Auch nach dem Ausgleich plätscherte das Spiel so vor sich hin, ehe David Lieckfeldt sein Team in die nächste Runde beförderte.

„Wir können gut mit dem Ausscheiden leben“, sagte Sonnenbergs Trainer Andy Bresch, der nur einen Auswechselspieler zur Verfügung hatte. „So haben wir ein Spiel weniger“, erklärte der Coach.

Tore: 0:1, 0:2 Lukas Nensel (2., 44.), 1:2, 2:2 Pascal Thomsen (48., 53.), 2:3 Mirko Warmbold (54.), 3:3 Thomsen (75.), 3:4 David Lieckfeldt (90.+3).

lev

