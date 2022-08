TSV Sonnenberg geht gegen Salzdahlum unter

Ihr erstes Bezirksliga-Spiel haben sich die Fußballer des TSV Sonnenberg sicherlich anders vorgestellt: Mit 0:6 (0:1) verloren die Hausherren gegen den MTV Salzdahlum und ließen dabei einige Grundtugenden vermissen.

Einen schweren Start hatte der Aufsteiger aus Sonnenberg erwartet. Im vergangenen Jahr dominierte er noch die Kreisliga Peine – und nun setzte es die erste Packung in der klassenhöheren Bezirksliga. „Leider war diese Niederlage abzusehen“, berichtete der Sonnenberger Trainer Andy Bresch, der aus unterschiedlichsten Gründen auf einige wichtige Stammspieler verzichten musste. So rückten fünf Akteure aus der Reserve nach. Zudem habe sich kaum ein Spieler in Normalform befunden – die harte Vorbereitung stecke vielen noch in den Knochen.

Der Start ins Spiel war zwar verheißungsvoll, weil die Sonnenberger aktiv am Spiel teilnahmen. Dennoch klingelte es nach 20 Minuten im Kasten des Gastgebers. „Das war absolut vermeidbar“, sagte Andy Bresch. Vor der Pause schaffte es seine Mannschaft nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Nachdem der TSV-Coach in der Kabine die richtigen Worte gefunden hatte, kamen die Sonnenberger gut in den zweiten Durchgang: Doch der Ball lag erneut nach rund 20 Minuten im Tor – 0:2. „Wir haben uns einfach zu viele Fehler erlaubt. Das darfst du auf diesem Niveau einfach nicht.“

Die vielen Fehler schrieben sich in der Folge auch in Toren nieder. Vier weitere Treffer erzielte der Gast aus Salzdahlum, der in der abgelaufenen Spielzeit 2021/22 nur knapp dem Abstieg entgangen war. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können – jedoch glänzte immer wieder Sonnenbergs Schlussmann Oliver Becher mit herausragenden Paraden. „Alles in allem sind wir natürlich enttäuscht, aber diese Anzahl an Ausfällen kann man einfach nicht adäquat ersetzen“, bilanzierte Bresch.

Tore: 0:1, 0:2 Hennecke (20., 67.), 0:3 Richter (76.), 0:4 Hueske (79.), 0:5 Koch (84.), 0:6 Cavelmann (90.).

