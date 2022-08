Frankes Doppelpack ebnet Lengede den Weg zum Sieg

Der Fußball-Landesligist SV Lengede steht nach seinem 5:1 (2:1)-Erfolg am Sonntag gegen den BSC Acosta vorerst an der Tabellenspitze. Die ersten beiden Treffer von Kapitän Dominik Franke im Lengeder Dress seit seiner Rückkehr brachten die Lengeder auf die Siegerstraße – das Team vom Schachtweg dominierte die Partie über weite Strecken und zeigte auch beim 5:1 in der Schlussminute noch eine Menge Spielfreude.

Lengedes Kapitän Dominik Frankes erster Weg geht in Richtung Trainer Kleinschmidt

Nach seinem Führungstreffer in der 21. Minute, einem schönen Volleyschuss mit Aufsetzer, rannte Franke direkt zur Trainerbank und sprang Coach Dennis Kleinschmidt in die Arme. „Da hatten wir drüber gesprochen, als ich hergewechselt bin, dass ich das bei meinem ersten Treffer machen werde“, erklärte der Sommerneuzugang, der nun seinen ersten Pflichtspieltreffer seit seiner Rückkehr vom Regionalligisten VfV Hildesheim erzielt hat. „Dass es dann gleich im ersten Heimspiel klappt...“, schwärmte Franke und fügte lachend hinzu: „Da musste ich natürlich den weiten Weg zur Außenlinie machen.“

Die Lengeder bestimmten in dieser ersten Hälfte durchgehend das Spiel, durch einen ziemlich schmeichelhaften Elfmeter für den BSC Acosta erzielten die Gäste zunächst aber den Ausgleich. Dank eines strammen Linksschusses von Franke gingen die Lengeder noch vor der Pause wieder in Führung. „Dome für Deutschland“, sah ein Fan den Kapitän nach dem Treffer bereits als Kandidaten für die Nationalelf.

Schönster Lengeder Angriff führt zum 5:1 in der Schlussminute

In der zweiten Hälfte waren die Lengeder weiter dominant, waren zwischenzeitlich aber nicht mehr so zwingend wie noch in der Anfangsphase. „Es waren ja auch mehr als 30 Grad“, gibt Trainer Dennis Kleinschmidt zu bedenken. Er hatte eine gute Leistung seiner Mannschaft gesehen: „Von der ersten bis zur letzten Minute – da gab es gar nichts zu meckern. Acosta hatte aus dem Spiel heraus quasi keine Chance und wir haben auch durch unsere Wechsel kein Stück an Souveränität verloren.“

Nach einem Elfmetertor des eingewechselten Yannick Könnecker und dem Treffer von Marvin Oktay lieferten die Hausherren ihren schönsten Angriff in der 90. Minute. Den Abstoß von Keeper Patrick Makiela nahm Mittelfeldspieler Marcel Burkutean an der Mittellinie super mit. Er spielte ins Zentrum zu Yannick Könnecker, der auf Außen Ahmet Toprak bediente. Seine Flanke an den zweiten Pfosten nickte schließlich Justin Folchmann ein. „Das war eine souveräne Leistung“, freute sich Dennis Kleinschmidt.

SV Lengede: Makiela – Bouguian, Gatermann, Jatta (74. Hoffmann), Bonk – Vest (60. Könnecker) – Franke, Younis – Kamp (60. Burkutean) – Fassa (46. Folchmann), Oktay (82. Toprak).

Tore: 1:0 Dominik Franke (24.), 1:1 Max Schächtel (36., Elfmeter), 2:1 Dominik Franke (43.), 3:1 Yannick Könnecker (64., Elfmeter), 4:1 Marvin Oktay (84.), 5:1 Justin Folch­mann (90+2.).

