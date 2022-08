Arminia Vechelde entführt in Unterzahl einen Punkt

Jeremy Uche (in Grün) und Arminia Vechelde wehrten sich in Unterzahl und freuten sich zumindest über ein Remis.

Die Bezirksliga-Fußballer von Arminia Vechelde haben einen Punkt beim SV Kralenriede ergattert. Beim 1:1 (0:0) spielten sie allerdings rund 50 Minuten in Unterzahl und bewiesen in dieser Phase eine herausragende Moral, die auch in den kommenden Wochen wichtig werden könnte.

Im ersten Durchgang dieser Partie hatten die Vechelder Glück, dass die Hausherren zwei hundertprozentige Chancen vergaben. Ansonsten passierte bei diesem müden Sommerkick nicht viel, ehe sich die Vechelder in der 39. Minute unnötig selber schwächten. Adnan Bou­lagh­mal ließ sich in ein Wortgefecht mit einem Gegenspieler verwickeln und wurde anschließend vom Platz gestellt. „Er hat den Gegner anscheinend beleidigt. Mit etwas mehr Fingerspitzengefühl gibt man da nur eine gelbe Karte“, sagte Vecheldes Trainer Sascha Wiegleb.

Rückstand kurz nach der Pause verunsichert Arminia Vechelde nicht

Nach dem Pausentee dann sofort die kalte Dusche für die Vechelder. Nur zwei Minuten dauerte es, ehe der Ball in ihrem Tor lag. „Wir haben uns davon aber nicht verunsichern lassen und haben unser Spiel durchgezogen“, freute sich Wiegleb.

Mit zwei Viererketten und einem Stürmer drückten sie dem Spiel ihren Stempel auf und belohnten sich nur knapp zehn Minuten später, durch einen strammen Schuss von Marius Giesemann mit dem 1:1-Ausgleich. Das Spiel drohte den Hausherren anschließend zu entgleiten, Vechelde dominierte und erspielte sich bei hohen Temperaturen hochkarätige Chancen – der Führungstreffer gelang den zehn Vecheldern allerdings nicht.

Präzision in den Abschlüssen steht in den kommenden Wochen auf dem Trainingsplan

Kralenriede bot offensiv nichts Gefährliches mehr an, so dass das Spiel mit einem Unentschieden endete. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben besonders nach der Pause eine super Leistung gezeigt und somit auch verdient einen Punkt geholt“, fiel Wieglebs Fazit aus. Laut dem Vechelder Coach fehle nur noch die Präzision in den Abschlüssen, um noch mehr Punkte zu sammeln – daran will das Team in den kommenden Wochen arbeiten.

Tore: 1:0 Marc Thormeyer (47.), 1:1 Marius Giesemann (56.).

