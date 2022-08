Pfeil Broistedt gewinnt Derby, TSV Wipshausen das Topspiel

Kreis Peine. Es bildet sich so langsam eine Spitzengruppe in der Peiner Kreisklasse ab. Aufsteiger Meedorf und Denstorf fahren Siege ein.

Von einer schwachen Anfangsphase und zwei Rückschlägen haben sich die Wipshausener Kreisklassen-Fußballer erholt und das Topspiel gegen die Adler Handorf gewonnen. Knapp setzten sich die Broistedter im Derby gegen die Woltwiescher Reserve durch, wobei ein A-Jugendlicher spät den Siegtreffer erzielte. Erste Erfolge feierten Münstedt und Groß Lafferde II an diesem Spieltag, deutlich machten es die Aufsteiger Meerdorf und Denstorf.

Hendrik Filbrandt sichert dem TSV Wipshausen den Heimsieg

TSV Wipshausen – Adler Handorf 4:2 (2:1). Tore: 0:1 Querfurth (2.), 1:1 Kleeschätzky (22.), 2:1 Bagus (44.), 2:2 Schnalle (69.), 3:2 Filbrandt (85.), 4:2 Böttcher (90., Elfmeter).

Der TSV Wipshausen hat das Spitzenspiel in der 1. Kreisklasse für sich entschieden. Gegen die Adler Handorf hätte es aber auch ganz anders ausgehen können, sagte TSV-Trainer Andreas Laurer: „Wir hätten nach 15 Minuten mit 0:3 hinten liegen können – dann wäre das Spiel vielleicht schon entschieden gewesen.“ Nils Querfurth brachte Handorf nach einem individuellen Fehler früh in Führung. „Ansonsten hatten wir ihn eigentlich im Griff“, sagte Laurer über Handorfs Dreh- und Angelpunkt. Wipshausens Keeper Steffen Ansorge parierte zwei weitere gute Abschlüsse. „Danach haben wir das Spiel in die Hand genommen“, freute sich Laurer, dessen Team zur Pause führte (2:1).

Läuferisch überzeugte der TSV, spielerisch waren die beiden Titelfavoriten auf Augenhöhe, und nach 69 Minuten war das Ergebnis auch wieder ausgeglichen. „Der Treffer fiel aus dem Nichts“, haderte Wipshausens Coach. Doch Hendrik Filbrandt sicherte seinem Team mit einem 20-Meter-Schuss in den Winkel den Dreier (85.). Der vierte Treffer folgte in der Schlussminute. „Das war ein wichtiger Sieg. Hätten wir das verloren, wäre Handorf auf fünf Punkte weggewesen – das mussten wir unbedingt verhindern“, erklärte Andreas Laurer.

TSV Edemissen II – SSV Plockhorst 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Seidel, 1:1 Richter, 1:2 Seidel.

Im Nordkreis-Derby setzten sich die Plockhorster nur knapp mit 2:1 ge­gen die Edemisser Reserve durch.

TSV Münstedt erzwingt ein Eigentor in der Schlussphase

TSV Münstedt – TSV Essinghausen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Eigentor Schulz (86.). Besonderes: Gelb-rote Karte für Münstedt (88.).

„Im Grunde war Essinghausen spielerisch besser und überlegen“, gab der Münstedter Trainer Jürgen Simon zu – doch letztlich entschied seine Mannschaft das Spiel für sich und fuhr den ersten Dreier ein. „Wir haben eigentlich nur eine gute Chance von Essinghausen zugelassen und in der 86. Minute einen Konter gut ausgespielt“, freute sich Jürgen Simon. Mit einer scharfen Flanke erzwangen die Münstedter ein Eigentor der Gäste und damit den Treffer zum Sieg. „Wir haben uns diese Punkte erkämpft“, sagte Simon und fügte hinzu: „Schön, dass wir uns für die Leistung und den Aufwand belohnt haben.“

Bültener SC – VT Union Groß Ilsede 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Danisch (38.), 1:1 Keding (90.+8). Besonderes: Rote Karte für Bülten (77.).

In der achten Minute der Nachspielzeit wurden die Bültener Fußballer noch um den dreifachen Punktgewinn gebracht. „Ich finde, dass der Schiri zu lange hat spielen lassen. Eigentlich hatte er nur fünf Minuten angezeigt“, bedauerte der BSC-Trainer Hubert Meyer. Der Ausgleich der Groß Ilseder sei dennoch verdient gewesen, weil sie die Bültener nach deren roter Karte (77.) in die eigene Hälfte gedrängt haben. „Groß Ilsede hat viel Druck gemacht und wir haben da wirklich nur noch verteidigt“, erklärte Hubert Meyer, der mit sieben Punkten aus vier Spielen dennoch sehr zufrieden ist.

MTV Wedtlenstedt – SV Teutonia Groß Lafferde II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Handelmann (38.), 0:2 Janeck (49.), 1:2 Kittler (90.).

Der Anschlusstreffer der Wedtlenstedter kam zwar erst in der 90. Minute, zittern mussten die Gäste trotzdem noch. „Das Spiel war ausgeglichen, auch Wedtlenstedt hatte einige Chancen“, erklärte Groß Lafferdes Trainer André Koster. Dem Gastgeber hätte vor dem Tor lediglich das Glück gefehlt. „Und wir hatten mit Michael Klemme einen gut aufgelegten Torwart“, freute sich Koster, der mit seinem Team den ersten Saisonsieg eingefahren hat. Für den MTV Wedtlenstedt hingegen war es die dritte Niederlage im dritten Spiel.

TSV Meerdorf startet erst nach der Trinkpause durch

TSV Meerdorf – TSV Wendezelle II 4:1 (3:1). Tore: 0:1 Peters (14.), 1:1, 2:1 Werner (34., 36.), 3:1 Böhm (38.), 4:1 Faber (90.+1).

Die Wendezeller Reserve machte das, was eigentlich Meerdorf umsetzen wollte – die Spieler begannen früh mit dem Pressing und gingen mit 1:0 in Führung. „Für uns hat das nicht so gut geklappt“, sagte Meerdorfs Trainer Michael Zeidler, dessen Team aber nach der Trinkpause besser wurde. „Da haben wir dann begonnen, Fußball zu spielen. Wendezelle hat viele Fehlpässe gespielt und wir haben das umgemünzt“, freute sich der Coach über drei Treffer innerhalb von vier Minuten. Erst in der Nachspielzeit erhöhten die Hausherren, weil sie zuvor einige Konterchancen liegen gelassen hatten.

TSV Denstorf – SG Adenstedt 8:0 (3:0). Tore: 1:0 Borchers (28.), 2:0 Lehmann (30.), 3:0 Borchers (33., Elfmeter), 4:0, 5:0, 6:0 Oelke (60., 62., 65.), 7:0 Jasper (67.), 8:0 Lehmann (83.).

Zumindest zu Beginn der Partie hielten die Adenstedter dagegen und brachten die Denstorfer zwei-, dreimal in Bedrängnis. „Dann haben wir uns kurz geschüttelt und es ging quasi nur noch in eine Richtung“, berichtete Denstorfs Trainer Jens Hild, dessen Team nach 33 Minuten durch drei schnelle Tore in Führung ging. Das gleiche passierte ab der 60. Minute. „Von da an ist Adenstedt komplett eingebrochen“, sagte Hild. Tom Oelke nutzte das und erzielte in nur fünf Minuten einen Hattrick für den Aufsteiger.

FC Pfeil Broistedt – SV Viktoria Woltwiesche II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 B. Langemann (13.), 1:1 S. Bruns (38.), 2:1 Rittel (85.).

Das Derby entschieden die Broi­stedter für sich. „Über die 90 Minuten gesehen, haben wir verdient gewonnen“, sagte Pfeil-Trainer Oliver Bruns. Nach der 1:0-Führung durch Ben Langemann schlichen sich bei den Hausherren aber vor der Pause zehn schwache Minuten ein, in de­nen Sven Bruns auf Vorlage von Andre Schnotale den Ausgleich markierte. „Das hat er gut gemacht, schießt den irgendwie im Fallen noch in den Winkel“, lobte der Broi­stedter Trainer Oliver Bruns seinen beim Gegner spielenden Bruder.

In der zweiten Hälfte verschossen beide Mannschaften je einen Elfmeter, ehe die Pfeile wieder Oberwasser bekamen. Der starke A-Jugendliche Maurice Rittel lief in der 85. Minute nach langem Pass allen davon und sicherte seiner Mannschaft den Derbysieg.

