SV Teutonia Groß Lafferde greift nach den ersten Punkten

Für die Fußballer von Teutonia Groß Lafferde wird es nach fünf punktlosen Spielen so langsam Zeit – die Formkurve des Bezirksligisten zeigte zuletzt deutlich nach oben und so greift das Schlusslicht im Heimspiel gegen Arminia Vechelde an diesem Sonntag (15 Uhr) nach den ersten Punkten der neuen Saison.

Teutonia Groß Lafferde zeigte gegen Rautheim Moral und eine gute Leistung

Nach blutleeren Auftritten gegen Lamme (1:5) und die SV Lauingen Bornum (0:5) zeigten die Lafferder gegen den FC Rautheim (1:3) zuletzt eine gute erste Hälfte. „Die Moral der Mannschaft stimmte, auch wenn wir uns durch Fehler wieder selbst um Punkte gebracht haben“, sagt Lafferdes Trainer Oliver Hilger, der sich in dieser Partie sogar über eine gelbe Karte freuen konnte – die erste, die ein Lafferder in dieser Saison nach einem Zweikampf erhielt. Der Einsatz seiner Mannschaft ge­gen den Braunschweiger Aufsteiger hatte also gestimmt.

Unter der Woche absolvierte die Teutonia intensive Trainingseinheiten, um den Grundstein für das Derby zu legen. „In Vechelde hat sich einiges getan, das wird ein schweres Spiel“, ist Trainer Oliver Hilger überzeugt. „Spielen wir aber so wie gegen Rautheim und das über 90 Minuten, dann werden wir unsere Punkte auch noch holen.“

Mannschaft von Arminia Vechelde wächst immer weiter zusammen

Die Arminia hingegen befindet sich bereits auf einem guten Weg. Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Wenden (1:2) blieben die Vechelder in vier Spielen – zwei Siege, zwei Remis – ungeschlagen. Sehr zur Freude von Arminia-Trainer Sascha Wiegleb: „Die Mannschaft wächst immer weiter zusammen und ein Beleg dafür muss auch das Spiel gegen Groß Lafferde werden.“ Mit einem Sieg könne sich sein Team im oberen Drittel der Bezirksliga-Tabelle festsetzen, glaubt der Coach.

Ausfälle wird es in diesem Derby auf beiden Seiten vorbehaltlich der Abschlusstrainings am Freitag nicht geben.

