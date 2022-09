Zehn starke Minuten reichen dem SV Arminia Vechelde II

Am achten Spieltag der Peiner Fußball-Kreisliga setzten sich fast nur die Heimmannschaften durch, lediglich der TSV Eixe verlor seinen Auftritt vor eigenem Publikum – und das mit 0:4 deutlich. Derweil feierte der TSV Clauen/Soßmar den ersten „Dreier“ der Saison.

Arminia Vechelde II – TSV Edemissen 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Klein (35.), 2:0 Lenz (42.), 3:0 Klein (45.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf schwerem Geläuf dominierten die Hausherren das Geschehen und entschieden die Partie in nur zehn Minuten – mit einem Dreifachschlag. „Das war vollkommen verdient, wir waren einfach willensstärker“, sagte Vecheldes Trainer Dennis Cornwall. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen allerdings – Edemissen kam immer wieder zu Abschlüssen, konnte aber keinen davon im Kasten unterbringen. „Am Ende machen wir es unnötig spannend, wir müssen früher den Deckel draufmachen“, meinte Cornwall.

TSV Schwicheldt – SV Lengede II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Seeler (51.), 2:0 Cendamo (90.).

Das Maß der Dinge bleibt weiterhin Schwicheldt: Nach acht Spielen steht die Mannschaft von Coach Tobias Dreyer mit 22 Punkten an der Tabellenspitze. Dabei taten die Rot-Weißen sich gegen die Lengeder Reserve sehr lange schwer. „Insgesamt wäre eine Punkteteilung sicherlich das gerechte Ergebnis gewesen“, sagte der TSV-Trainer. Doch nach einem Umschaltmoment trafen die Gastgeber kurz nach der Pause zum 1:0 und erhöhten mit dem Schlusspfiff auf 2:0. „Das war ein richtiger Arbeitssieg, der die Mannschaft noch mal mehr zusammenschweißt.“

TSV Dungelbeck – Herta Equord 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Behrens (5.), 2:0 Goldbach (33.), 2:1 Knap (52.), 3:1 Reese (67.), 4:1 Effenberger (81.).

Ein ganz wichtiger Sieg für den TSV Dungelbeck, der bereits in der Anfangsphase den Grundstein für diesen Erfolg legte. „Das 1:0 gab uns den nötigen Rückenwind“, berichtete Dungelbecks Übungsleiter Daniel Wolff. Seine Mannschaft erhöhte noch auf 2:0, schluckte aber nach dem Seitenwechsel schnell den Anschlusstreffer. „Danach wurde es unnötig spannend, wir machen dann von unseren 15 weiteren Chancen zwei rein und gewinnen das Spiel verdient.“

Bosporus Peine – SSV Stederdorf 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Akpunar (2.), 1:1 Timpe (3.), 2:1, 3:1 Akkoc (39., 86.).

Auf eine wilde Anfangsphase, in der es bereits nach drei Minuten 1:1 stand, folgte viel Leerlauf. Bosporus dominierte das Spiel, Chancen waren aber bis zum Standardtreffer von Murat Akkoc Mangelware. „Wir hatten ein leichtes Chancenplus, deshalb ging die Führung sicherlich in Ordnung“, analysierte Bosporus-Coach Hüseyin Elma. In der Schlussphase fiel die Entscheidung: Akkoc traf per Foulelfmeter und schoss die Peiner so auf den zweiten Tabellenplatz. „Wir haben uns für ein gutes Spiel belohnt, Stederdorf war aber auch gut.“

TSV Eixe – Marathon Peine 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Bulatovic (30.), 0:2 Eigentor Diessner (62.), 0:3 Bulatovic (86.), 0:4 Salucu (88.).

Für Eixe war es ein Tag zum Vergessen. Sah es zur Pause noch nicht nach einer deutlichen Niederlage aus, änderte sich das im zweiten Durchgang. Durch einen Treffer in der 62. Minute und zwei späte Kontertore gewann Marathon deutlich – und auch in der Höhe verdient. „Wir spielen eigentlich gut mit, machen vorne aber keine Tore und kriegen sie dann ärgerlicherweise hinten rein. Aber so ist das, wenn man im Keller feststeckt“, sagte Eixes Trainer Klaus Reinecke.

Viktoria Woltwiesche – Fortuna Oberg 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Baron (33.), 1:1 Steding (68.), 2:1 Baron (90.).

Woltwiesches Top-Stürmer Lionel Baron konnte an diesem Wochenende sein Torekonto auf sechs erhöhen. Dabei boten beide Mannschaften attraktiven und chancenreichen Fußball. „Das war sehr gut anzusehen“, befand Woltwiesches Trainer Dennis Pasemann dazu. Seine Jungs hatten, nachdem Baron die Gastgeber in Führung gebracht hatte und Oberg hatte ausgleichen konnte, das nötige Glück im Abschluss. Mit einer der letzten Aktionen des Spiels schoss Baron den Ball aus gut und gerne 25 Metern in den Kasten – ein Traumtor zu einem schmeichelhaften Dreier. „Ein Unentschieden wäre sicherlich gerecht gewesen, da Oberg auch viele Chancen hatte.“

TSV Clauen/Soßmar – TB Bortfeld 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Druschba (6.), 2:0 Müller (32.), 2:1 Scheffler (33.), 2:2 Wolff (67.), 3:2 Druschba (84.).

Der erste Saisonsieg des TSV Clauen/Soßmar wurde nach dem Abpfiff gebührend gefeiert. „Die Einstellung meiner Mannschaft hat gepasst – und dafür haben wir uns endlich belohnt“, sagte Clauens Trainer Sebastian Schütz. Den 2:0-Vorsprung verspielten die Hausherren allerdings fahrlässig und fanden erst nach dem Ausgleich wieder in die Partie zurück. Den späten Siegtreffer erzielte Julian Druschba mit der Picke am herauseilenden Keeper vorbei. „Ein geiles Tor und ein super Ergebnis.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de