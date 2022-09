2:3 – der TSV Wendezelle erlaubt sich zu viele Fehler

Braunschweig. Am Ende brachten sich die Bezirksliga-Fußballer des TSV Wendezelle beim 2:3 im Braunschweiger Prinzenpark selbst um den Lohn.

Eine unnötige Niederlage kassierte der TSV Wendezelle (links Rene Ahlers, rechts Erik Plote) in Braunschweig.

Sie waren früh gefordert – und offenbar nicht wach genug: Bereits um 11 Uhr traten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Wendezelle am Sonntag bei der Reserve der FT Braunschweig an und mussten sich – nach zu vielen Fehlern – mit 2:3 (1:1) geschlagen geben.

Das Topspiel begann für die Peiner Gäste gut, wobei die Hausherren aus der Löwenstadt mehr Spielanteile vorzuweisen hatten. Doch mit einem feinen Zuspiel, durch die Gasse, fand Niklas Plote den schnellen Edrisa Sanneh. Dieser ließ bei seinem Abschluss dem Braunschweiger Schlussmann keine Chance – das 1:0 (21.) für den TSV. „Das war super herausgespielt“, berichtete Wendezelles Trainer Thomas Mainka. Die Führung hielt aber nicht bis zum Pausenpfiff. Ein Fehler im Spielaufbau wurde durch ein Foul an der Strafraumkante „gekrönt“ – der anschließende Freistoß führte im Nachschuss zum Ausgleich.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Wiederbeginn zeigten sich die Gäste weiter motiviert – und gingen erneut in Führung. Eine Flanke von Kapitän Lars Timpe fand einen Braunschweiger, der in den eigenen Kasten traf. „Besser hätte der zweite Durchgang echt nicht starten können“, meinte Mainka. Doch seine Mannschaft musste zwei weitere Gegentreffer hinnehmen, bei denen sich die Defensive nicht gut anstellte. Das 3:2 erzielte Manuel Thiessen per Strafstoß (78.) und egalisierte damit sein Eigentor.

Erst in der Folge wachten die Gäste noch einmal auf und hatten Chance über Chance. Doch keiner der Abschlüsse von Ole Kamp, Jannik Winkelmann und Bennet Glaesmann wollte den Weg ins Ziel finden. „Eine völlig unnötige und vor allem vermeidbare Niederlage, bei der wir uns zu viele Fehler erlaubt haben“, konstatierte Mainka.

Tore: 0:1 Sanneh (21.), 1:1 Müller (36.), 1:2 Eigentor Thiessen (56.), 2:2 Eigentor Allerkamp (68.), 3:2 Thiessen (78.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de