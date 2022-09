Wenn zwei sich streiten, freut sich Essinghausen

Kreis Peine. TSV Eintracht erobert die Spitze, da das Spitzenspiel in Denstorf ohne Sieger endet.

Ohne Tore endete das Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse. Der TSV Denstorf und der TSV Wipshausen trennten sich 0:0. Nutznießer ist der TSV Eintracht Essinghausen, der durch seinen 6:1-Sieg gegen den SV Teutonia Groß Lafferde II nun die Tabellenführung inne hat.

TSV Denstorf – TSV Wipshausen 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Das Duell der besten Defensiven endete ohne Sieger und auch ohne Tore. „Es war ein Spiel mit wenigen Torchancen“, beschrieb Jens Hild, Trainer der Hausherren, das Geschehen im Spitzenspiel. Die beste Chance des Spiels hatten die Gäste Mitte der ersten Halbzeit per Strafstoß. Diesen konnte Denstorf-Keeper Sebastian Knigge jedoch parieren. „Beide Teams haben defensiv wirklich gut gestanden. Das Remis geht in Ordnung“, so Hild.

TSV Eintracht Essinghausen – SV Teutonia Groß Lafferde II 6:1 (2:0). Tore: 1:0 Schulz (18.), 2:0, 3:0 Schradenberg (25., 48.), 4:0 Kölbel (56.), 5:0, 6:0 Förster (58., 74.).

Denstorf und Wipshausen haben sich die Punkte gegenseitig weggenommen, Nutznießer ist der TSV Eintracht, der durch den Kantersieg nun auf Platz 1 steht.

Die weiteren Spiele

TSV Wendezelle II – SSV Plockhorst 2:2 (2:2). Tore: 0:1 Krenz (10.), 1:1 Altun (30.), 2:1 Prommer (33.), 2:2 Zemke (38.).

TSV Eintracht Edemissen II – VT Union Groß Ilsede 0:8 (0:4). Tore: 0:1 Hasan (7.), 0:2 Koch (33.), 0:3 Thöne (37.), 0:4 Hasan (43.), 0:5 Thöne (65.), 0:6 Liesecke (70.), 0:7 Koch (78.), 0:8 Hasan (81.).

SG Adenstedt – SV Viktoria Woltwiesche II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Hahnsch (4.), 1:1, 2:1 Frank (52., 84.), 2:2 Hahnsch (90.).

FC Pfeil Broistedt – MTV Wedtlenstedt 6:1 (4:1). Tore: 1:0 Von-Kintzel (4.), 1:1 Ehmcke (5.), 2:1 (7.), 3:1 Langemann (25.), 4:1 (29.), 5:1 Sellmann (53.), 6:1 Tauche (60.).

TSV Meerdorf – BSC Bülten 3:4 (1:1). Tore: 0:1 Yaman (17.), 1:1 Faber (38.), 1:2 Capitango (47.), 1:3 Yaman (70.), 1:4 Reinelt (84.), 2:4 Winkler (87.), 3:4 Danjkov (88.).

wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de