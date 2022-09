Broistederinnen lassen Cleverness vermissen

Den Broistedterinnen (in Blau) mangelte es bei der 2:3-Heimniederlage gegen den MTV Barum an Konsequenz und Cleverness.

Zweimal glichen die Oberliga-Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt im Heimspiel gegen den MTV Barum einen Rückstand aus, am Ende gingen sie aber doch mit 2:3 (2:2) geschlagen vom Platz. Zum wiederholten Male hatte in dieser Saison nicht viel gefehlt für Broistedt, um zumindest einen Zähler einzufahren. „Das war ein Spiel, das wir eigentlich gewinnen müssen“, haderte Pfeile-Coach Börge Warzecha. So warten die Broistedterinnen weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg.

Dem frühen Gegentreffer in der 7. Minute ließ Jessica Engwicht den Ausgleich für Broistedt folgen (22.). Noch in der ersten Halbzeit gingen die Gäste allerdings erneut in Führung – und wieder glichen die Gastgeberinnen aus. Monique Pulkenat verwandelte kurz vor dem Pausenpfiff einen Foulelfmeter.

Latte, Pfosten – und ein Gegentor

In der zweiten Hälfte gelang es den Broistedterinnen nicht, ihre Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. „Wir hatten mehr Spielanteile“, sagte Warzecha. Er hatte eine Chancenverteilung von 10:4 über das gesamte Spiel hinweg gezählt.

Vor allem in der zweiten Hälfte gingen die Broistedterinnen zu fahrlässig mit diesen Gelegenheiten um oder hatten einfach nicht das nötige Glück im Abschluss. „Dreimal haben wir Latte oder Pfosten getroffen“, ärgerte sich Warzecha. Zudem hätte es seiner Ansicht nach noch einen Elfmeter für seine Mannschaft geben müssen. „Das war eine strittige Situation“, sagte der Broistedter Trainer.

In der 69. Minute nutzten dann die Barumerinnen eine ihrer Chancen. Marie-Luise Meißner traf zum 3:2-Endstand für die Gäste. „Barum hat das sehr clever gemacht. Uns fehlt dagegen noch die nötige Konsequenz im Abschluss, die die Gegner oftmals haben. Da sind uns einige Teams überlegen. Ich wünsche mir, dass wir uns künftig etwas cleverer aus der Affäre ziehen“, sagte der Broistedter Coach.

Tore: 0:1 Meißner (7.), 1:1 Engwicht (23.). 1:2 Alvermann (33.), 2:2 Pulkenat (45./FE), 2:3 Meißner (69.).

