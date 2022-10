1:2! RW Schwicheldt strauchelt beim TSV Eintracht Edemissen

Große Überraschung am 11. Spieltag der Fußball-Kreisliga: Trotz Pausenrückstands bezwang der TSV Eintracht Edemissen den TSV Rot-Weiß Schwicheldt mit 2:1 – und fügte dem Spitzenreiter die erste Niederlage der laufenden Saison zu. Zudem durfte die TB Bortfeld über einen unerwartet deutlichen Erfolg im Tabellenkeller jubeln.

TSV Eintracht Edemissen setzt erfolgreich Nadelstiche

TSV Eintracht Edemissen – TSV RW Schwicheldt 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Bacaksiz (FE/27.), 1:1 Kahnt (51.), 2:1 Shamo (70.). Rot: Cendamo (Schwicheldt, 79.), Gelb-Rot: Kahnt (Edemissen, 79.).

Edemissens Trainer Dennis Angerstein, der anstelle des verletzten Torwarts Sebastian Richter zwischen den Pfosten stand, sah einen verdienten Sieg seines Teams gegen den Favoriten. „Wir haben von Beginn an kämpferisch dagegengehalten, bis zum Ende hin hervorragend verteidigt und immer wieder Nadelstiche gesetzt, während sich Schwicheldt spielerisch nur bedingt in Szene setzten konnte“, konstatierte der Eintracht-Coach.

TSV Marathon Peine DJK – TSV Clauen/Soßmar 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Jasinski (41.), 0:2 Kuhnt (65.), 1:2 El-Zein (68.), 2:2 Hamo (72.), 2:3 Müller (79.). Rot: E. Göksen (Peine, 89.).

Benjamin Weiß war die Enttäuschung deutlich anzumerken: „Wir haben die Einstellung komplett vermissen lassen und vollkommen verdient verloren“, erklärte Marathons Co-Trainer. Dem Aufsteiger fehlte zunächst die Durchschlagskraft, während die Gäste zweimal nach Standards erfolgreich waren. Ein Doppelschlag brachte die Hausherren zwar zurück in die Partie, „danach sind wir aber wie F-Jugendliche angerannt und haben uns durch einen Konter das 2:3 gefangen“, haderte Weiß nach der Heimniederlage.

VfB Peine – SV Herta Equord 6:0 (6:0). Tore: 1:0 Topatar (3.), 2:0 Belaiech (5.), 3:0 Chehab (8.), 4:0 Capli (HE/23.), 5:0 Karasahin (35.), 6:0 Kocak (38.).

Alle sechs Treffer erzielte der neue Tabellendritte vor der Pause. Entsprechend einverstanden war VfB-Coach Bünyamin Tosun mit dem Auftritt seiner Elf in den ersten 45 Minuten: „Da hatten wir den nötigen Biss, die Lust, haben gut kombiniert und die Räume gut genutzt.“ Mit der torlosen zweiten Hälfte war der Trainer dann allerdings nicht mehr zufrieden, „weil die Jungs es viel zu unkoordiniert gemacht haben und oft alleine gegen eine Neun-Mann-Mauer anrennen wollten“.

Atakan Saray schnürt Viererpack für Bosporus Peine

SV Lengede II – SV Bosporus Peine 2:5 (0:3). Tore: 0:1 Ramadanovic (14.), 0:2, 0:3, 0:4 Saray (17., 45., 48.), 1:4 Möhle (64.), 2:4 Kräft (68.), 2:5 Saray (79.). Rot: Glapiak, Lengede II, 18.).

Die dünne Personaldecke wollte André Wrede nicht als Ausrede für die Niederlage gelten lassen. Vielmehr ärgerte sich Lengedes Trainer darüber, dass sein Team nach einer eigenen Ecke in Rückstand geriet und nach einem Abschlag des Gegners das 0:2 kassierte. Erst nach dem 0:4 bäumte sich die SVL-Reserve für gut zwanzig Minuten noch einmal auf, ehe der überragende Atakan Saray mit seinem vierten Treffer jegliche Zweifel am Auswärtssieg beseitigte.

TB Bortfeld – TSV Dungelbeck 6:1 (1:1). Tore: 1:0 Hantel (30.), 1:1 Behrens (34.), 2:1 Brons (66.), 3:1, 4:1 Scheffler (75., 79.), 5:1 Hantel (81.), 6:1 Scheffler (87.).

Durch den Kantersieg stellte die TB den Anschluss an den TSV und die Nichtabstiegsplätze her. „Unsere Einstellung hat an diesem Wochenende endlich mal gepasst“, freute sich Bortfelds Trainer Marius Plote. Seine Mannschaft fand gute spielerische Mittel gegen einen tief stehenden Gegner, während Dungelbeck nur zwei- bis dreimal durch lange Diagonalbälle hinter die Abwehrkette gefährlich wurde.

TuS Fortuna Oberg – VfL Woltorf ausgefallen. In Oberg war der Platz nach den Regenfällen nicht bespielbar.

SSV Stederdorf – SV Arminia Vechelde II ausgefallen. Aufgrund der Unbespielbarkeit ihres Platzes versuchten die Stederdorfer das Heimrecht zu tauschen, was aber nicht möglich war, da in Vechelde beide Rasenplätze gesperrt sind und auf dem Kunstrasenplatz aktuell Wartungsarbeiten stattfinden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de